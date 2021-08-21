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黃珊珊挺冠軍牛！酸丁怡銘：何必辭職？　國家機器不需對付小店家

▲▼行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）

▲行政院前發言人丁怡銘。（資料照／行政院提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，被告發違反《食安法》後宣布辭職，檢方近日公布調查結果，處分書中則指業者使用的是萊牛，因此認定丁怡銘位捏造不起訴處分。對此，台北市副市長黃珊珊無奈表示，冠軍牛肉麵何辜？政治操作，不該傷害無辜店家！

黃珊珊今（21）日於臉書發文指出，地檢署的不起訴處分以新聞資料方式全文提供媒體報導，其實一般案件的不起訴處分書並不會公開，但是這件不起訴的理由是冠軍牛肉麵牛肉來源是「有使用」萊克多巴胺的牛隻，只是屠宰前48小時「未使用而未檢出」萊劑，但還是「萊牛」，所以丁先生沒有捏造不實內容。她質疑，這理由看起來很正當，「難道當時的道歉與請辭原來都是一場誤會？無辜又何必辭職下台？」

黃珊珊認為，似是而非看似有理，其實，商家依法合法進口萊克多巴胺零檢出的牛肉，零檢出就是零檢出，不是萊牛就不是萊牛，只要豬肉零檢出，也不是萊豬，這個道理很清楚，也是我國法規規定的，所以我們各地方政府的自治條例都是要求豬肉零檢出，歐盟等國的規定也是要求豬肉零檢出，而不是有沒有使用過萊克多巴胺，重點是肉品要零檢出。

黃珊珊表示，這一次罕見的公布不起訴處分書，再一次傷害店家，上次我就說過，政治人物搞政治操作，請衝著我們來，請放過無辜的牛肉麵店家，他們也只不過想安心好好做生意而已，疫情已經很嚴峻，國家機器不需要這樣對付一個小店家，應該限制自己的權利，放過他們吧！

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