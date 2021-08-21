一招幫美國化解尷尬　趙少康：台灣應接納1000名阿富汗難民

▲趙少康籲民進黨幫美國化解尷尬，接納1000名阿富汗女性。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國政府宣布撤兵後，阿富汗政權隨即被塔利班組織推翻，當地人民流離失所。對此，中廣董座趙少康呼籲民進黨政府，台灣應該接納1000名阿富汗難民。

趙少康今（21）日於臉書發文表示，既然全世界都在批評、責怪美國粗暴的從阿富汗撤軍，唯獨民進黨還死命的維護美國，把質疑美國的人都打成失敗主義者、中共同路人。光是嘴說無路用，建議台灣乾脆大方的雪中送炭，向美國提出願意幫美國接納1000名阿富汗難民，引進新移民、拓展新文化。

趙少康表示，做為美國堅定的盟友以及發揮人道主義的精神，台灣本應該接納更多的阿富汗難民，但台灣地狹人稠，心有餘而力不足，貿然引進太多難民，恐怕民眾不易接受，而因為塔利班歧視女性，剝奪女性受教權， 「所以我們可以優先接納1000名阿富汗女性」，到台灣繼續接受教育，實現她們完成學業的夢想和權利，協助她們尋找適當的工作。

趙少康強調，這樣既能彰顯台灣善盡國際公民的責任，也可略解美國的尷尬處境。還可以邀請諾貝爾和平獎得主馬拉拉來台灣演講 ，聲援阿富汗女性。支持美國的民進黨朋友，應該會盡力促成吧？