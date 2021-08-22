快訊／年輕人連第一劑都打不到　侯友宜：推「疫苗護照」時機未到

記者杜冠霖／新北報導

今新北新增1例確診個案，對於台北市長柯文哲呼籲中央施行疫苗護照，新北市是否跟進，新北市長侯友宜表示，目前全台疫苗覆蓋率僅4成多，且很多年輕朋友都還沒打到疫苗，「因此疫苗護照的部分時機未到。」

侯友宜表示，柯文哲談很多次疫苗護照，但全台灣疫苗覆蓋率只有4成多，很多年輕朋友第一劑都還沒打到，怎麼有辦法拿到疫苗護照？今天第一劑都打不到已經有相對剝奪感，餐廳內用跟很多地方都沒辦法去，反而是一個變相懲罰，但年輕人是想打打不到，並非不願意打，現在施行疫苗護照不但讓年輕人有剝奪感又是變相懲罰。

侯友宜指出，國外如紐約開始實施疫苗護照，有兩個最重要關鍵因素，一是疫苗隨時打的到，且疫苗覆蓋率已經達到74%，因此希望大家用群體的力量，鼓勵還沒打疫苗的人來施打，提高疫苗覆蓋率，但目前疫苗護照的部分時機未到。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今年8月21日、餘5例為無症狀感染。

個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14,707位確診個案中，已有13,580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

自2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

