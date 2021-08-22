154走私貓安樂死　侯友宜：要以人道精神看待無辜生命

記者杜冠霖／新北報導

高雄海巡19日查獲154隻走私品種貓，防檢局21日下午將貓全數安樂死，消息引起社會議論。對此，新北市長侯友宜表示，走私行為就是違法，尤其走私動物造成無辜傷亡，「更要譴責，這些無辜生命，要以人道精神看待。」

海巡署19日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓隻牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。

154隻走私貓安樂死引發熱議，農委會主委陳吉仲22日下午緊急召開記者會說明為何一定要全部處置，其中，會中他提到，將修法提高刑責和罰則，大幅度提高，會到行政院跨部會討論，最快這週公布。

陳吉仲表示，台灣目前犬隻飼養150萬隻，流浪在外15萬，貓有70萬隻，這次走私的貓來自大陸，是狂犬病疫病國家，如果沒在第一時阻絕可能的風險， 寵物安全環境就會遭受到更大衝擊。

陳吉仲表示，有跟行政院反應了這件事，因為國內有需求，就有供給，為了杜絕走私一再發生，雖針對沒來源的寵物，動保法有最高罰責到300萬，但接下來將提高罰則至300萬以上，預計這週會公告，會全面執行，讓寵物市場買賣都要有來源。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）