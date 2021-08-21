爸爸5月癌逝！她傳「父親節好想你」LINE秒被已讀　對話惹哭萬人

▲傳訊給過世的爸爸，「訊息已讀」惹哭萬人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「沒想到會在2021成為了沒有爸爸的孩子...」一名女網友淚訴，爸爸在5月份癌症過世，今年的父親節讓她特別感傷，便決定傳訊給爸爸，沒想到才按下發送，訊息就被「已讀」，背後真相超暖，引發萬人噴淚安慰，「雖然妳看不見，但是爸爸其實就在妳身邊陪著妳的喔！」

一名女網友在Dcard表示，3個多月前爸爸癌逝，今年過了沒有爸爸的父親節，儘管父女倆沒住一起，但往年都會傳一封簡訊跟給紅包，「今年我什麼都做不了，覺得很難過...有好多想和爸爸說的話」，睹物思人的原PO決定傳LINE，希望爸爸能在天上收到。

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原PO還原當時過程，拿起手機打字時，眼淚不斷在眼眶打轉，「我好想你，以前都會跟你說父親節，今年沒有你回覆我了，希望你在另一世界都好，開開心心的，你永遠在我的裡。」結果原PO才按下傳送鍵，訊息呈現「已讀」，原PO不敢置信直呼，「瞬間心裡超酸，眼淚都快掉出來。」

只見另一端傳來讚的貼圖、兩串語音訊息，最後還有一個笑臉貼圖，原PO趕緊按下播放鍵，「原來已讀的是我姑丈。」原PO灑淚回傳，「看到爸爸的LINE回我，有點心酸酸的，有點想哭。」

▲原來姑丈接手爸爸的手機。（圖／翻攝Dcard）



原PO說，本以為爸爸手機會被叔叔拿去停話，殊不知反被姨丈接手使用，原PO也緩緩道來，爸爸對抗病魔期間，就住在姑丈家裡，他們細心照顧爸爸到最後一口氣，「所以我很感謝他們，也對姑丈道了謝」，對此原PO也難過勸世，生命無常，「因為不知道人生有多長，也要好好珍惜愛自己的人，因為不知道下輩子還能不能遇見。」

超大顆的洋蔥聞曝光後，瞬間惹哭萬名網友，「他最好的那部份都留在你記憶裡了，能被記住就是活著」、「我也是三個月前爸爸癌症離開了，抱抱原PO，我們一起過了第一個沒有父親的父親節」、「我外公最近也剛過世，聽我媽媽說她現在沒有爸爸了，瞬間心揪在一起」、「爸爸不在後，最常做的事情，就是滑手機看以前和爸爸的對話，想著爸爸的好手藝，想著想著就哭了」、「爸爸去年也因為腦出血離開我們，前一天還好好的，真的好想爸爸」。