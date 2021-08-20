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羞傳私密照給跑友！下秒見「15人已讀」糗了　他崩潰：還硬的

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO將照片傳錯聊天室。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人在使用通訊軟體時，會因為一時手滑或沒看清楚，將訊息錯傳到其他聊天室去。一名網友發文表示，他日前在與「跑友」聊色，怎料卻將私密照誤傳到班上群組，讓他不知該如何是好。貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「不小心傳X照到班群」為題發文，提到他日前與「跑友」聊色，本要將已經起生理反應的生殖器照片傳給對方，怎料一時手滑就錯傳到班級群組。

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原PO起初並沒有發現，一直到如廁後，想看看「跑友」有沒有回應才檢查訊息，而這時班上已有15人已讀。雖然事後他緊急將訊息收回，但他還是相當煩惱開學後該如何面對同學們。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「抱歉...我笑了」、「只能將錯就錯了」、「我確認過不是我們系，立馬點開群組」、「繼續裝死，繼續假裝傳一堆奇怪東西，再去IG跟FB說LINE被盜，博取同情」、「你至少還能收回，我記得我大一時班上女同學傳鄧佳華裸照和親吻照到150人的系群，那時候LINE還沒有收回功能，她只能喊抱歉然後刪除頭貼+換暱稱」。

此外，也有些網友納悶表示，「在這傳不會被發現嗎？也太明顯了，還是你同學都沒有Dcard」、「這是反串嗎」、「啊你現在發這篇文就證明那是你的X了啊」、「這個不是創作文嗎」、「感覺很假...需要特別強調還是硬的」。

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