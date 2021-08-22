普渡必拜「空心菜」有3原因！文化部1張圖秒懂「靈界好朋友」

▲普渡供品常見「空心菜」。（示意圖／翻攝自「美國在台協會 AIT」臉書）



記者林育綾／綜合報導

今（22）日中元普渡，而文化部日前也在臉書分享一張圖片，讓大家「秒懂靈界好朋友」，提到「鬼」、「好兄弟」、「公媽」、「陰神」、「孤魂野鬼」等不同稱呼的差別；還分享供品拜「空心菜」的原因，一方面是方便祂們打包供品；另一說法是能解祂們口中焦渴之火。

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▲文化部一張圖「秒懂靈界好朋友」。（圖／文化部）

文化部貼文提到，根據學者林美容教授的分析，「鬼」在台灣漢人的信仰體系中，可依照親疏遠近、有無後人立祠祭祀、集體或個體等屬性來分類，簡單來說，人死後為「鬼」，俗稱「魂」，而有後嗣的成為人家的「公媽」或「阿公婆」；集塚立祠的成為「陰神」；無祀者，便是所謂的「孤魂野鬼」。

而在傳統習俗上，中元節也會拜公媽，但「普度」的主要對象是無主孤魂，兩者的祭祀儘管在同一天，過程卻是分開的。不過基於對神秘事物的恐懼與禁忌，人們通常不直接稱這些無主孤魂為「鬼」，在台灣民間多以「好兄弟」來稱呼。

文化部也分享，祭拜「好兄弟」時，台灣各地亦有不同習俗，例如台南會準備「空心菜」，其中一個說法是空心菜形狀如捆繩，方便祂們打包供品；另一說法是空心菜的屬性清涼，能解祂們口中「焦渴之火」。

中央研究院臺灣史研究所博士後研究洪瑩發，也曾經在關鍵評論網分享過相關文章，提到人在成為鬼魂之後，如果沒有經過相關儀式（放焰口），就會難以下嚥任何食物，任何食物到口中，都會像火燒一般，因此空心菜能解鬼魂口中「焦渴之火」的說法是由此而來。

第三個原因，洪瑩發也提到有民眾認為，部分孤魂野鬼因肢體殘缺，可能沒有頭髮，因此空心菜可以變化為好兄弟們的「頭髮」，或是當作「食道」等器官，讓好兄弟有完整的形體。

文化部也說，農曆7月時，台灣各地普度、祈福相關活動，也有不少因其文化意涵與民俗儀式的傳承，成為地方重要的文化資產與觀光活動，像是基隆放水燈、頭城和恆春的「搶孤」、嘉義的火燈夜巡等等。

無論如何，「祀鬼文化」是台灣漢人民間信仰的重要組成，在不同層面體現了人道關懷、慎終追遠的精神；也在許多儀式中，告別亡者，撫慰生者。而中元普度，就像是人們辦給「好兄弟」的派對，更是人們對死後世界展演的公開詮釋。

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