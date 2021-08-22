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好兄弟無法群聚！靈媒分析「鬼看不見鬼」：只能靠記憶跟活人連結

▲中元普渡祭拜，中興警分局以「乖乖、花生醬、破朴子」祈求轄區治安穩定。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中元普渡祭拜「好兄弟」，實際上祂們可能看不見彼此。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者林育綾／綜合報導

今（22）日是中元普渡，很多人明白人死後就變成「鬼」，又俗稱「魂」，不過很少人知道，其實鬼跟鬼之間「看不見彼此」，因此好兄弟可能沒辦法如我們想像的「群聚開趴」。靈媒解釋，這是由於靈魂失去肉體後，只剩下意識，還能靠著回憶跟活人有適度連結；而靈魂跟靈魂之間無法產生新的連結，也看不到彼此，更別說「一起吃供品」了。

擔任靈媒20多年的Jessica，長年來扮演生者和亡者之間的溝通橋樑，不但幫助許多人彌補思念和遺憾，甚至解開了跟過世親友之間的誤會；而她曾接受《ETtoday新聞雲》訪問時，也分享人們對於「鬼」的錯誤理解和迷思，還有許多案例故事。

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▲▼鬼，幽靈，靈魂，鬼門開，鬼月，恐怖，懸疑。（圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）

▲很多人把「鬼」想得太可怕。（圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）

很多人把「鬼」想像得很可怕，尤其鬼片都非常驚悚駭人，但Jessica以自己多年經驗說，從來沒看過像鬼片裡面那麼可怕的鬼；雖然從小就看得見靈魂，卻「不敢看鬼片」，因為片中的鬼往往刻意被塑造成會嚇人、恐怖的模樣，比她在現實中所見的恐怖很多。

她表示，靈魂能做的事情很有限，因為在失去肉體之後，只留下「意識」，根本沒辦法碰觸現實世界的物品，也無法再跟活人產生新的互動，若要觸碰現實物品，必須經由大量的刻意練習，但這件事對靈魂來說「非常困難」，尤其意識很容易因為一想到在世的親友，就立刻移動到思念的人身邊，很難做到這樣的練習。因此她說，「鬼」很難對人類造成傷害，不過這世界上還是有其他的能量、不可知的事物存在。

▲戀愛,感情,家人。（圖／pexels）

▲很多人以為死後「能在另一個世界相見」。（圖／pexels）

人對於鬼的迷思太多，了解太少，其中很多人以為，成為靈魂之後就能見到早一步過世的親友，而她說，「其實靈魂看不見其他靈魂」。過去有不少輕生案例是情侶一起殉情，或是有父母在走投無路後，帶著小孩一起死，以為死後「能在另一個世界相見」，實際上在死後「根本見不到彼此」。

她曾經遇過有媽媽帶著小孩自殺，想到另一個世界照顧孩子，而小孩跟媽媽的靈魂就在同一個空間，甚至就在一前一後，雙方卻看不見彼此。Jessica強調「千萬不要再這樣做了」，她解釋，靈魂失去肉體之後只剩下「意識」，而沒有肉體的狀態下，靈魂跟靈魂之間看不到彼此，無法產生新的連結，更別說還要「彼此照顧」了。

Jessica解釋，只留下「意識」的情況，就像人在睡夢中跑步，你以為自己在跑，實際上並沒有真的動起來。而小孩若在生前有收到父母傳達「我會照顧你」的意念，也僅僅是留下這個意念，實際上死後根本見不到父母。更慘的狀況是，很多做出這決定的家長，並沒有事先向孩子交代，就擅自帶走他們的生命，曾經有孩子在找不到父母的情況下，很久之後才發現自己已經死亡，依然找不到父母。

▲▼葬禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲靈魂跟活人之間，能根據生前的記憶與活人維繫有限的連結。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於靈魂跟活人之間，只能根據生前的記憶與活人產生「有限的連結」，無法直接互動和產生新的記憶，主要原因仍是缺乏「肉體」這個載具。而活著的人其實「每一刻都不是上一刻的自己」，因為每一刻都在改變，每一刻都是新的當下，擁有肉體才能夠累積及創造新的記憶。

活人如果透過意念對過世親友說話，靈魂能夠收到，只是活人多半無法得知靈魂的回應。此外，靈魂會根據生前對於思念之人的記憶，「看見」自己回憶中的在世親友，也就是說，如果在世親友的外貌改變了，若靈魂沒有從親友的意念或透過靈媒得知此訊息，只能一直想像對方是「自己回憶中的模樣」。

靈魂去電影院也是相同道理，祂們並不能到電影院看「最新上映的電影」，如果一個靈魂生前對電影院有留戀，只能在那裡回味生前「記憶中曾經看過的電影」。

▲▼家庭,家人（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲透過「靈魂溝通」的媒介，靈魂能跟在世的家人對話。（圖／取自免費圖庫pixabay）

Jessica說，自己年輕時一度很不喜歡看得見靈魂這個能力，一直也很想像正常人一樣生活。後來發現能與靈魂對話，甚至有讓靈魂「微附身」的能力，她透過靈魂溝通扮演橋樑，協助了不少家屬和過世的親友溝通、對話，幫許多人解開了多年的誤會，彼此釋懷，現在也跟夥伴一起在「靈魂事務所」提供相關的服務並不定期舉行工作坊，讓更多人了解「另一個世界」。

曾經有靈魂感動對她說，遇見她好像找到了「話筒」，能夠跟思念的家人通上話，讓在世家人知道自己仍然愛著他們；而對在世的家屬來說，也獲得很大的安慰，明白就算沒有形體，愛的意念和回憶仍然存在。那份感動，時常讓身為橋樑的Jessica也會瞬間感同身受，甚至跟著想哭，她才知曉了這個天賦的意義。 而她自己看待生命和身邊的人，也因此更珍惜，知道一切非常珍貴。

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