AIT入境隨俗中元普渡！紙錢燒美金　還準備這款「非賣品」

▲AIT入境隨俗舉辦普渡活動。（圖／翻攝AIT臉書，下同）



記者杜冠霖／綜合報導

今天是農曆7月15日的中元節，美國在台協會AIT特別在臉書上po出「中元普渡大拜拜」照片，這也是新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與副處長柯傑民第一次同時參與台灣的民間習俗，除了燒美元金紙外，作為供品的啤酒包裝也印上「美國愛台協會」，讓網友直呼好用心！

AIT 22日表示，特別舉辦維持社交距離的中元普渡大拜拜，備妥了一桌豐盛好料、遵照傳統儀式程序祭拜好兄弟外，也貼出照片讓網友看相關祭拜經過，過程中，不僅燒紙錢、備桌菜、也準備了祝禱文。

照片中可以看到，AIT特別準備了「美金」紙錢，供品上，也特別準備特別訂製的「美國愛台協會」啤酒，而這款啤酒起源於7月4日是美國獨立紀念日，AIT以美國大麥打造獨一無二的「美國愛台協會」啤酒，市面上買不到。

貼文一出，網友也紛紛留言回應，「這金紙匯率不知道會怎麼算」、「謝謝你們如此尊重台灣在地文化」、「覺得這一場會有很多好兄弟來開party」、「空心菜這個習俗很多台灣人都忘記了」、「沒想到AIT還真的入境隨俗，濃濃的台灣味」、「還有祝禱文，比一般台灣人還要正式」

▼AIT入境隨俗舉辦普渡活動。（圖／翻攝AIT臉書）

