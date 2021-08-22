花生醬+破朴子+乖乖　南投警「三寶」上中元普渡供桌

▲中元普渡祭拜，中興警分局以「乖乖、花生醬、破朴子」祈求轄區治安穩定（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）
記者高堂堯／南投報導
今天（農曆7月15日）是一年一度的中元節，南投中興警分局於日前提早舉辦普渡祭祀，別出心裁地準備了花生醬、破朴子罐頭，以及綠色包裝的「乖乖」，向好兄弟祈求轄區內案件「發生降（率）」、「破（案）不止」、治安都能保持穩定的綠燈，讓路過民眾也莞爾一笑。
中興分局20日在分局大門前擺設供品，由分局長黃念生率領全體同仁持香敬拜祝禱冥陽，祈願地方秩序和轄境治安良好、交通順暢、民眾出入平安，全體同仁家門吉慶。
中興分局表示，今年除了準備豐盛的三牲、素果普渡十方孤魂，更特別將花生醬、破朴子罐頭擺上供桌，取其諧音刑案（事故）「發生降」、「破不止」，祈求轄區的案件發生率下降以及連破案件；另外也準備綠色包裝的乖乖，象徵轄區治安綠燈無恙，護佑分局局務「平」順、轄區治安「平」穩、交通「平」暢、民眾「平」安。
黃念生表示，分局每年在中元節前夕或當天舉辦普渡儀式已傳承多年，今年準備「綠乖乖、花生醬、破朴子」供奉祭拜，如同參加考試前去文昌帝君拜包子、粽子（包中）一樣，都具有安定心靈的效果，希望藉此凝聚同仁向心力，也讓員警能夠安定心神，全力投入治安、交通維護工作，執行勤務平安順遂。
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