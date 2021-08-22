蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

▲金曲歌王蛋堡。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

第32屆流行音樂金曲獎21日於台北流行音樂中心舉行，蛋堡（杜振熙）奪下最佳男歌手獎後，又以專輯《家常音樂》奪下最佳華語專輯，但有網友在PTT好奇問「不認識蛋堡是正常嗎？」對此，有人認為正常，平常有在聽饒舌歌可能才會知道；但也有人表示，可能聽過歌，但不知道是他唱。

對此，有部分網友也不認識蛋堡，「我也不認識，還以為哪家早餐店的餐點得獎了」、「完全沒聽過，真的沒名」。有網友則認為，「喜歡嘻哈的比較有可能知道吧」、「歌有聽過但不知道誰唱的這很常見」、「平時沒在聽饒舌的可能真沒聽過，最廣為人知的應該還是熱狗」。

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但也有人指出，「我高中時聽廣播就有聽過了」、「我沒在聽饒舌的都聽過了」、「煙霧彌漫跟史詩，要不要看一下點閱數」、「嘻哈界蠻紅的啊」、「蛋堡出道很久了」、「沒聽過蛋堡？可惜了」、「金曲獎又不是人氣獎，是看實力又不是看人氣」。不過也有人表示，「雖然我知道，但他真的冷門，如果是台灣樂壇巔峰期，他根本拿不到金曲」、「他消失過一陣子，又低調，以前算紅的，不過他能得獎不奇怪，就是只是晚了點」。

▲有網友透過金曲獎才認識蛋堡。（圖／翻攝自PTT）

其實，蛋堡至今已出道12年，在台灣饒舌音樂的歷史上功不可沒，有著，多張EP及個人專輯，都是經典中的經典，其中《史詩》、《少年維持著煩惱》、《關於小熊》等代表作品更是廣為人知，也在時隔7年推出的專輯《家常音樂》一舉奪下最佳男歌手、最佳華語專輯。

評審團主席鍾成虎在典禮後受訪，談到今年蛋堡爆冷奪下金曲歌王，「蛋堡等於是跨出嘻哈跟生活的結合，好像從家庭裡面延伸出來的嘻哈音樂，那個演唱的韻律感，是個新的典範。」