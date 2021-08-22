　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

▲▼第32屆金曲獎，星光大道，杜振熙（蛋堡） 。（圖／記者李毓康攝）

▲金曲歌王蛋堡。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

第32屆流行音樂金曲獎21日於台北流行音樂中心舉行，蛋堡（杜振熙）奪下最佳男歌手獎後，又以專輯《家常音樂》奪下最佳華語專輯，但有網友在PTT好奇問「不認識蛋堡是正常嗎？」對此，有人認為正常，平常有在聽饒舌歌可能才會知道；但也有人表示，可能聽過歌，但不知道是他唱。

對此，有部分網友也不認識蛋堡，「我也不認識，還以為哪家早餐店的餐點得獎了」、「完全沒聽過，真的沒名」。有網友則認為，「喜歡嘻哈的比較有可能知道吧」、「歌有聽過但不知道誰唱的這很常見」、「平時沒在聽饒舌的可能真沒聽過，最廣為人知的應該還是熱狗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但也有人指出，「我高中時聽廣播就有聽過了」、「我沒在聽饒舌的都聽過了」、「煙霧彌漫跟史詩，要不要看一下點閱數」、「嘻哈界蠻紅的啊」、「蛋堡出道很久了」、「沒聽過蛋堡？可惜了」、「金曲獎又不是人氣獎，是看實力又不是看人氣」。不過也有人表示，「雖然我知道，但他真的冷門，如果是台灣樂壇巔峰期，他根本拿不到金曲」、「他消失過一陣子，又低調，以前算紅的，不過他能得獎不奇怪，就是只是晚了點」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友透過金曲獎才認識蛋堡。（圖／翻攝自PTT）

其實，蛋堡至今已出道12年，在台灣饒舌音樂的歷史上功不可沒，有著，多張EP及個人專輯，都是經典中的經典，其中《史詩》、《少年維持著煩惱》、《關於小熊》等代表作品更是廣為人知，也在時隔7年推出的專輯《家常音樂》一舉奪下最佳男歌手、最佳華語專輯。

評審團主席鍾成虎在典禮後受訪，談到今年蛋堡爆冷奪下金曲歌王，「蛋堡等於是跨出嘻哈跟生活的結合，好像從家庭裡面延伸出來的嘻哈音樂，那個演唱的韻律感，是個新的典範。」

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
被嗆「不去美國就沒事」！　黃少祺親揭罵防疫旅館原因
23歲正妹拍TikTok「踩破屋頂」摔50m慘死　表妹錄下墜
超夯連鎖火鍋店徵百名員工！　月薪最高10萬元
AlT普渡供品曝光！大手筆燒「美金」　這款非賣品引網暴動
黃少祺轟態度差「防疫旅館員工開嗆」　老婆提5大疑點打臉
iPhone 13「新配色」原型機曝　瀏海變窄鏡頭更凸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

藍皮解憂號變身「浪漫藍」　內裝重整10月復出載客

154隻走私貓安樂死史上最大宗！　農委會無奈：法律規定無法不銷毀

等了19年！高雄車站「願景館」西挪移57.86米　重回城市中軸線

鄉民讚LuLu主持太強「陶子唯一接班人」　1特質最討喜：天生吃這飯

網怒「建議農委會主委一起安樂死！」　陳吉仲下午開記者會說明

大雨過後各式嫩芽種子紛紛冒出　台南水道博物館化身動物森友會場景

甩最毒汙名！新豐海岸清走1萬3公噸集塵灰　重建獲新生　

「00後被抖音洗腦！」他嘆華語歌壇變弱　網曝中肯原因：沒主流了

快訊／雲林今增1例確診！連續62天「加零」破功

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

盧廣仲《刻在我心底的名字》奪年度歌曲　喊話：希望我們更溫柔看待「所有形狀的愛」

蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

藍皮解憂號變身「浪漫藍」　內裝重整10月復出載客

154隻走私貓安樂死史上最大宗！　農委會無奈：法律規定無法不銷毀

等了19年！高雄車站「願景館」西挪移57.86米　重回城市中軸線

鄉民讚LuLu主持太強「陶子唯一接班人」　1特質最討喜：天生吃這飯

網怒「建議農委會主委一起安樂死！」　陳吉仲下午開記者會說明

大雨過後各式嫩芽種子紛紛冒出　台南水道博物館化身動物森友會場景

甩最毒汙名！新豐海岸清走1萬3公噸集塵灰　重建獲新生　

「00後被抖音洗腦！」他嘆華語歌壇變弱　網曝中肯原因：沒主流了

快訊／雲林今增1例確診！連續62天「加零」破功

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

裝冷氣注重工安「開出2倍價」買單嗎？　網揭1關鍵傻了：真敢收

蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

疫情2個月沒收入　萬華70歲婦站壁攬客「1千元全套」

「地表最安靜房間」待45分鐘就發瘋！　網紅挑戰崩潰：聽見血在流

藍皮解憂號變身「浪漫藍」　內裝重整10月復出載客

被嗆「不去美國就沒事」！　黃少祺親揭原因：請別亂扣帽子

「再生能源」發電占比仍低　一表盤點台灣發電結構

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

生活熱門新聞

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

今天中元節！普渡拜拜最忌諱2時間點曝

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

4星座「頭獎運」超旺！專家曝開運秘訣

即／雲林今增1例確診！

莫德納只排第3　「最多國家施打疫苗」曝光

他住商旅筆電被偷！飯店冷回：是你疏失

奧麥斯增強！今最靠近大迴轉　降雨熱區曝光

命理師曝中元節「轉運4招」　吃7顆小番茄

金曲歷年新人得主「哪屆最猛？」　眾人驚喊這屆：神仙打架

不混打莫德納原因曝　台大醫第二劑仍打AZ

人類感染後死亡率100%　陳吉仲揭走私貓風險

新兵入伍打疫苗　眼鏡男笑：打高端一定逃兵

更多熱門

相關新聞

金曲獎／壞特奪新人獎...爆被他嗆「害我不能上台」！　台下急道歉

金曲獎／壞特奪新人獎...爆被他嗆「害我不能上台」！　台下急道歉

第32屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，今晚（21日）於台北流行音樂中心舉行，一生只能得一次的最佳新人獎，最終由神秘新人歌手?te壞特奪得，而她的另一身份是正職醫生，專長更是手術外科，為了追尋音樂夢，決定給自己2年時間衝刺，如今也獲得肯定，她在慶功宴上幽默表示：「得獎最希望脫離單身！」

鄉民讚LuLu「陶子唯一接班人」　1特質最討喜

鄉民讚LuLu「陶子唯一接班人」　1特質最討喜

金曲獎／盧廣仲《刻在》奪年度歌曲竟道歉

金曲獎／盧廣仲《刻在》奪年度歌曲竟道歉

金曲獎／許富凱終結槓龜封王「釣出江蕙了」！

金曲獎／許富凱終結槓龜封王「釣出江蕙了」！

他嘆「被抖音洗腦」華語歌壇變弱　網：沒主流了

他嘆「被抖音洗腦」華語歌壇變弱　網：沒主流了

關鍵字：

金曲獎蛋堡男歌手饒舌PTT

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

莊凌芸年僅21歲輕生！

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面