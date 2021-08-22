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「00後被抖音洗腦！」他嘆華語歌壇變弱　網曝中肯原因：沒主流了

▲▼第32屆金曲獎最佳華語男歌手蛋堡(杜振熙),最佳華語女歌手田馥甄。（圖／記者李毓康攝）

▲本屆金曲獎最佳華語男歌手蛋堡(杜振熙)、最佳華語女歌手田馥甄。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

昨天第32屆金曲獎剛落幕，由「蛋堡」拿下本屆金曲歌王，可看出饒舌在樂壇中地位越來越高，曲風和以往大不相同！這次金曲獎結束後，一名八年級生整排得獎名單看下來，忍不住疑惑「大家認為華語歌壇有變弱嗎？還是不同時代擁有不同風格？」

原PO在PTT表示，他出生於民國80幾年，當時流行的就是周杰倫、楊丞琳等歌星，縱貫線、張雨生的作品雖然已經不是主流，但仍是很多人心目中的經典，隨著時代演進出現越來越多音樂風格，不再侷限於抒情歌路線，熱狗、蛋堡等饒舌歌手逐漸竄出頭，再近期一點就是這次金曲獎也入圍的孫盛希、瘦子，八年級生可說見證了華語歌壇最活躍的時代。

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原PO指出，他那一個年代「不像00年後被抖音、排行榜歌洗過腦」，現在歌曲透過網路渲染迅速爆紅，但也很快就又被其他歌曲取代，不禁讓他反思華語歌壇是否有倒退趨勢，「大家認為華語歌壇有變弱嗎？」

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友認為是風格和選擇變多了，大家依照自己喜好選擇想聽的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友認為，台灣樂壇呈現「分眾化」的趨勢，除了流行歌以外還有很多獨立樂團，曲風變得多元，大家可以聽的選擇變多了，不像以前只有「芭樂歌」可以聽，過去大家能聽的都差不多，現在風格變多了粉絲就分散了。

留言指出，「流行歌幾乎不行了，剩下樂團跟嘻哈風格比較冷門的」、「主流商業歌手知名度高的變少，男女都是，歌曲傳唱度不高」、「不只音樂，現在所有影視大家都各看各的，都分眾了，跟以前比現在根本算沒主流了」、「現在的獨立音樂超強，過去口水歌曲風旋律歌詞都差不多，現在的曲風多元內容豐富」、「台灣流行音樂走向分眾的情況越來越明顯，越來越多元，不會越來走越窄啦」、「就只是變多元而已，沒有集中火力在某些歌手身上，我反而越聽越多華語歌。」

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