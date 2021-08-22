鄉民讚LuLu主持太強「陶子唯一接班人」　1特質最討喜：天生吃這飯

▲Lulu本屆金曲主持獲好評。（圖／翻攝LINE TV）



記者黃可昀／綜合報導

本屆金曲獎由LuLu黃路梓茵擔任主持人，幽默專業的表現再度讓人印象深刻，PTT也出現不少討論文章！一名網友指出，LuLu一路從《大學生了沒》班底，到現在主持節目獨挑大樑沒問題，這次金曲獎上的表現也無可挑剔，「中生代的女藝人中，她說第二沒人敢說第一吧！」

原PO在PTT表示，LuLu最早是從《大學生了沒》發跡，後來在《超級模王大道》以模仿陶晶瑩打出知名度，後續更入圍金鐘獎、主持金曲獎，甚至跨足電視電影圈，「大熱門也主持了快十年，當初短暫離開節目也是找人代班沒有因此被替換」，無論是主持、唱歌、演戲、廣告代言全包辦，在節目上禁得起人家開玩笑，主持金曲獎的台風也很穩健，在主持這一塊沒有其他女藝人能敵，「真不愧是黃子佼的徒弟！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲觀眾最愛LuLu可愛又認真的態度。（圖／台視）



網友大讚，「台風穩、反應快，未來是她的」、「風度也好」、「滿可愛的啊>///<」、「新生代主持人最強者」、「Lulu控場和反應一年比一年穩」、「天生吃這飯的，有節目做他大學的生活看就知」、「陶晶瑩接班人，長得像風格也像」、「雖然有陶的影子但傲氣沒那麼重」、「覺得就算失誤也能順暢地圓場很棒」、「拋接梗都做得很漂亮！又不讓來賓尷尬。」

網友也點出LuLu受人喜愛的主因，主持人很吃觀眾緣，LuLu活潑親民的形象讓她受歡迎，平時在節目中也很會自嘲，不惜扮醜來製造節目效果，且努力細心的態度受到不少前輩肯定，「少數願意扮醜的XDDD 還滿可愛的」、「之前看她主持很明顯有做過功課，印象很好，滿用心的」、「很努力功課做很足，蠻喜歡他的」、「她很努力才有今天的結果」、「人家熬多久…前期被罵多慘」。