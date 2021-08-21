彰化女移工感染源3方向！Ct值34雙解讀　119同事PCR結果出爐

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天沒有新增確診者，昨1名20多歲越籍女移工在轉換雇主篩檢時確診，經彰化縣衛生局疫調相關接觸者後，已知同住6名親友和1名鄰居PCR結果為陰性，另外女移工在彰化兼職的工廠119名接觸者，PCR檢驗結果今出爐也都為陰性。

葉彥伯昨在防疫記者會表示，這名確診的本土個案是20餘歲的越南籍移工，因轉換雇主於8月19日採檢PCR時發現，Ct值34.53算很高，表示病毒量少，但Ct值高並不一定是感染很久，曾有新個案Ct值一直維持在30上下，也有個案是感染初期CT值很低，過了一、二週後Ct值才升至30餘，病毒量才變少，這兩種情況都有可能。

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▲▼彰化縣8月21日零確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

葉彥伯進一步說明，個案早在2018年就已入境，之前一直都在台中一家工廠工作，到今年4月15日離職後，才搬來彰化與6名越南籍親友同住，從4月15日至8月19日之間，做一些兼職工作，在不同職場打零工，至8月19日找到固定工作，才轉換仲介公司做採檢確診，這段時期的接觸者除了同住者外，她曾到三重住一個月，數度到萬華、板橋等北部地區，據了解是一個越南籍移工的北部朋友圈，至於兼職場所除了已掌握一處外，其他處仍在疫調中，同住的6人都各有工作，所以也各自有社交與職場接觸者，也仍在持續疫調中。

葉彥伯指出，個案在8月19日確診住院後，經血清抗體快篩檢驗，結果IgG 陽性、IgM 陰性，IgM為比較近的感染，但通常過了兩個月後就消失，剩下長效性比較慢出現的IgG抗體，另外也做了血清總量抗體檢驗，Anti-N值不高，所以並非打疫苗的關係，至於定量IgG 抗體檢驗Anti-S IgG1161.6 陽性 (>50)也很高，所以最有可能是5、6月感染或更早，但抗體的反應與時間性的關係也無法太武斷。

葉彥伯強調，目前研判是本土個案，可能於5、6月間感染，感染源可能是本縣同住者或職場或台北社交圈，先把所有接觸者做抗體檢測再綜合研判，以找出感染源，目前已匡列119人及居家隔離7人的採檢結果全為陰性，持續疫調匡列中。

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