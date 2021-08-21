「同住家人外食解禁」怎麼管？柯文哲示範：疫苗有打、沒打分開坐

記者陳家祥／台北報導

針對中央開放同住親友在外飲食的限制，台北市長柯文哲直言在執行上有困難，呼籲中央盡速推行疫苗護照還是健康通行證，「以後就這樣，有打疫苗的坐這邊，不用梅花座；沒打疫苗的坐那邊，要梅花座」，至少讓餐廳可以先營運，不會讓經濟全部卡住。

「政治的核心是執行力，命令下去要能有效執行。」柯文哲表示，陳時中有說同住親友就不用限制梅花座、可以共鍋，問題是「同住親友」，請問「對一個餐廳經營者來講，他人坐在那，你知道他們是同住還不同住？他們是親友還不是親友？」這就是執行上有困難。

柯文哲說，命令下去要能夠執行，你要叫餐廳決定他是不是同住、是不是親友，坦白講在執行上有困難，我很不喜歡宣示性的命令，「指示我們要這樣，可是大家都做不到」，所以行政命令要確實可以執行

柯文哲表示，不管是叫「疫苗護照」還是「健康通行證」，這勢在必行，「以後就這樣，有打疫苗的坐這邊，不用梅花座；沒打疫苗的坐那邊，要梅花座」，當然會有人抱怨不是不想打是沒有疫苗可打，但至少對餐廳經營者來說，可以處理的先處理，不然整個經濟就卡住。

「我也認為，如果可以的話，健康通行證或是疫苗護照盡速開始執行。」柯文哲說，包括社會局的老人共餐也是一樣，「我也知道老人一旦感染死亡率很高，可是難道從此老人共餐取消嗎？也不可能」，將來一定是這樣，一卡一通一付，健康護照就用台北通綁悠遊卡，長者敬老卡一刷，就知道有打疫苗可以來吃飯，不然沒辦法解決。