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爸媽驚呼「高端搶翻天」！他疑惑：真的熱門？　網指2大真相太扯

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗將在下週一（23日）開放接種。圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

第六輪高端疫苗預約今日中午結單，有59.9萬人完成預約，指揮中心規劃再加開預約，讓系統重啟之後才登記高端民眾也可以預約接種，有男網友表示，這幾天爸媽看新聞時說道「高端疫苗超熱門，大家搶翻天」，但網路上有很多網友不願打高端，不知道是怎麼一回事，對此，有人表示「熱門到預約三輪還沒滿」。

原PO在PTT發文，之前登記意願時，只有勾選AZ以及莫德納，但最近聽到爸媽提到高端疫苗，「欸現在高端大家搶的要命」、「夯到爆」、「你當初沒選高端感覺不太好」，但PTT上有很多網友聽到高端疫苗就搖頭，因為平常也沒有什麼在關注新聞，兩邊的資訊不一樣，讓他很混亂，「是平行世界嗎？所以高端真的很熱門嗎？」

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貼文一出，引起網友熱議，「很熱門啊，熱到需要加開第三輪呢」、「很熱門啊，每個人都推薦別人去打，你跟我說熱不熱門」、「很熱門到開放到20歲還沒搶完」、「一輪疫苗要開到三次預約，是有多搶手」、「火熱加開第三次，即刻登錄」、「一直約不滿你說呢」、「熱門到要開放三次，還下修年齡，不打嗎？」

其中，也有網友透露，「認識的有人去打」、「超熱門，我全家都預約了，打好打滿」、「我這個邊緣宅宅都聽到快10個朋友要去打啦」、「我們公司年輕人一堆預約打高端，超級夯的」、「我的部門在台灣的有6個人，連我在內2個打高端，不至於沒人打，但說很熱門搶手太浮誇了」。但也有人表示，「認識的沒一個打高端」、「身旁沒人打」。

▲▼新增或改選登記高端疫苗民眾預約。（圖／指揮中心提供）

▲高端第二度加開預約。（圖／指揮中心提供）

據悉，第六輪提供國產疫苗高端約61.4萬劑，預約登記在8/13日結算，有約90萬人有意願接種；8/16開始開放預約以及重啟意願登記。第一階段開放36歲以上民眾，8/18結算後進一步開放20~35歲民眾預約。

到今日總結算有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。然而以第六輪提供61.4萬劑疫苗估算，疫苗還有剩餘，且還有檢驗封緘中疫苗，指揮中心決定再次加開預約。

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