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奧麥斯中元節最近台！影響程度揭曉　下週高壓增強全台熱炸

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲中央氣象局今(21)日2時「路徑潛勢預測圖」(左圖)及「暴風圈侵襲機率圖」(右圖)皆顯示，「奧麥斯」在台灣東南方海面，向西北進行，將在琉球附近大迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導　

輕颱「奧麥斯」目前在台灣東南方海面朝西北進行，將在琉球附近大迴轉，明後兩天台灣東半部風浪會因奧麥斯稍微增大，對台灣陸地沒有影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(21)日至下週二(24日)，台灣在「太平洋高壓」邊緣，其沉降作用不足以壓制「不穩定度」的釋放，午後近山區有強對流發展，除了山區、少部分鄰近平地皆應防範「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的發生。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級。（圖／翻攝中央氣象局）

各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至36度，南部24至35度，東部22至36度。

最新模式模擬顯示，下週三至週五(25至27日)，「太平洋高壓」增強，沉降作用壓制午後對流，局部短暫雷陣雨的範圍明顯縮小。各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在36度以上，小心中暑。

 

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