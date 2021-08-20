外送爸背女兒跑單「被指指點點」！PO爆汗濕透照：只能躲超商

▲一名外送爸帶小孩跑單，卻被人指指點點。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

「真的沒有爸爸媽媽願意帶小孩出來外送的…」一名外送員在臉書表示，老婆最近中午因工作抽不開身顧小孩，於是他只能背著小孩跑單，但炎熱的天氣不僅常讓小孩熱到昏睡、頭髮濕透，有時帶小孩到超商躲一下還會遭人「指指點點」，讓他相當無奈。文章曝光後，不少同行也感嘆，「以前不懂，有小孩才明白。」

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，從事美睫師的老婆最近中午餐期都有客人，自己若不出來跑外送的話完全沒收入，家裡開銷會不夠，於是在無奈之下，只能背著小孩出來跑單。

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▲外送爸指出，孩子常熱到昏睡，頭髮濕透，令不少網友相當心疼。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO接著指出，然而最近中午都遇到「餐期斷單」的情況，送餐的單量非常少，加上正值夏天，炎熱的天氣常讓女兒熱到昏睡，頭髮濕透，於是有時就只能帶著孩子到便利商店躲一下，不料卻常會被路人指指點點，讓他感嘆，「真的沒有爸爸媽媽願意帶小孩出來外送的。」

辛酸文章一出，馬上引起許多網友熱議，不少同行也紛紛留言，「我之前也是背著未滿兩歲的孩子一起跑，中午真的熱到小孩快暈倒，但我真的很需要錢，有地方可以放孩子，誰想帶孩子出來曬太陽？」、「以前不懂，有小孩才明白。如果有資源，有後勤，誰願意帶小孩出來跑」、「我和你一樣的情形，都不知道下一餐在哪了哪能管得了這麼多」。

不過也有網友建議，「早上送去給保母，晚上叫老婆帶，你整天跑外送，保母錢一定賺得回來，你這樣帶著孩子出門，說句難聽的，你禁得起撞，你孩子禁得起撞嗎？」、「小孩經不起一次失誤，請三思，想個兩全其美的方式吧」、「不覺得小孩在老婆店內，比出來陪你跑更好嗎？」

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