　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女兒生日想吃Pizza！窮單親爸下單「懇求賒帳」　結局感動全韓國

▲披薩,比薩,pizza,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女兒生日想吃披薩，單親爸下單後「求賒帳」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

炸雞、披薩是許多民眾愛叫外賣的平價食物，但對一些家境窮困的人而言卻是件很奢侈的事。韓國一名家貧的單親爸爸即分享了一件好人好事，他表示，女兒在生日當天想吃披薩，但因為家中經濟困難，於是他厚著臉皮在外賣平台下單，並懇求老闆讓他「先賒帳」，沒想到最後竟出現超暖心結局，讓不少韓國網友得知老闆的善舉後，紛紛到店裡光顧。

根據南韓《SBS NEWS》報導，一名單親爸爸在離婚後獨自撫養7歲女兒，但在疫情期間沒人照顧年幼的女兒，因此找工作非常不易，只能靠著政府補助來過生活，加上女兒患有皮膚病，在治療上需花費龐大的費用，讓他們原本的生活更是雪上加霜。

日前，女兒在7歲生日當天表示「想吃披薩、炸雞和蛋糕」，於是他向附近的一間披薩店點餐，並在下單後說明家中現況，表示「身上僅剩571韓元（約新台幣13元），希望能先賒帳，等補助入帳後會立刻付錢。」

不久，門鈴聲很快就響起，但當他們拿到披薩時，盒子上竟寫著「不要覺得有負擔！另外，如果女兒還想吃披薩的話，請聯繫我。」甚至單子上已註明「付款完成」，讓這名單親爸爸瞬間掉淚，直呼「這件事我會記一輩子，也會好好過日子的」。

新聞節目《SBS NEWS》後來找到了送pizza給他們的老闆，這名年僅32歲的披薩店老闆在接受採訪時表示，「很遺憾不能多照顧他們，在收據上寫了付款完成，是為了減輕他的負擔，我認為這並沒有什麼，只希望他的女兒身體能健康，想吃的時候可以再連繫我。」

▲▼ 0

▲老闆收到圖畫時候，激動地顫抖著。（圖／Facebook@VIDEO MUG）

SBS NEWS的記者也把事主女兒親手畫的一幅畫交給老闆，圖畫的內容是她和爸爸高興地吃pizza，以及老闆親切地送外賣的樣子。這名年輕老闆收到圖畫時，激動地表示「能夠幫到他們，我自己都很開心」。

消息傳開後，不少南韓網友被披薩店老闆的善舉感動，紛紛開始下訂單支持。網友也發起募捐，希望能幫助這名單親爸渡過難關。不過，這名單親爸只拿了一點繳電話費和水電費用的錢，其餘的則以女兒的名義捐贈出去。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！中頭彩每人可分176
高端預約最新統計曝！還有2.7萬劑快把握
讀台大「這個科系」最不想說！　學生親曝：在校內都不想承認
身分證有「這尾數」快衝22億威力彩！命理專家曝這號財運無限大
高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走
振興先加碼！「這鄉鎮」8/28人人先拿2千元現金
疫苗混打來了！醫曝保護力最佳搭配
獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」
威力彩上看22億！民眾冒雨試手氣「電腦選號2萬元」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭地鐵拒戴口罩！英「無罩男」被判監6週　新加坡：近期內驅逐出境

女兒生日想吃Pizza！窮單親爸下單「懇求賒帳」　結局感動全韓國

海地強震增至2189死、13.5萬戶受災　不敢睡！路邊打地舖畫面曝

恐怖槍聲響不停！塔利班控制機場入口　甩鞭棍毆逼退排隊人群

影／阿富汗人擠爆機場　軍隊「掃射逼退」畫面曝！尖叫四起如煉獄

快訊／阿富汗東部驚傳槍響！多人死亡　塔利班「朝人群開槍」

塔利班二把手「重返阿富汗」　關注度超越最高領袖！有望當新總統

快訊／塔利班正式宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

夫妻不打疫苗一起確診！　夫死重症媽心碎託付：一定要讓子女接種

奧運女神選手靠「賽前啪啪啪」奪金！　親曝：床事有效增加爆發力

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

搭地鐵拒戴口罩！英「無罩男」被判監6週　新加坡：近期內驅逐出境

女兒生日想吃Pizza！窮單親爸下單「懇求賒帳」　結局感動全韓國

海地強震增至2189死、13.5萬戶受災　不敢睡！路邊打地舖畫面曝

恐怖槍聲響不停！塔利班控制機場入口　甩鞭棍毆逼退排隊人群

影／阿富汗人擠爆機場　軍隊「掃射逼退」畫面曝！尖叫四起如煉獄

快訊／阿富汗東部驚傳槍響！多人死亡　塔利班「朝人群開槍」

塔利班二把手「重返阿富汗」　關注度超越最高領袖！有望當新總統

快訊／塔利班正式宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

夫妻不打疫苗一起確診！　夫死重症媽心碎託付：一定要讓子女接種

奧運女神選手靠「賽前啪啪啪」奪金！　親曝：床事有效增加爆發力

兄弟靠戰術搶分奪冠　助總：有暗號才能盜壘

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩22億元　每人可分176萬

米格-29墜毀飛行員死亡　俄國軍機2天掉2架

北美線近年增23航線、運力增33%　被抽船最多的「印巴線」運價翻倍漲

免費借車給你練！Gogoro推新手考照服務　10月底前還能抽新車

郭雪芙「披白紗」現身超唯美！王子揭她高冷個性真相

高端預約「4小時只增5千人」！最新統計曝　還有2.7萬劑快把握

網紅嫁豪門「老公毀三觀偷吃」　囂張小三狂讚IG示威！爽炫婚戒照

2週後開學！北市：若國小爆確診　12歲↓學生居隔「須多1人陪同」

許富凱驚呼：麵線沒有香菜！　釣出五月天阿信...還幫他加持金曲

他被諷「有COVID-19我們就死定了」美國男秒轉越南話嗆：再說一次？

國際熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

阿富汗人攀飛機逃難亡　傳死者是17歲足球小將

貧婦無法幫煮飯　竟遭塔利班打死

超市裡有大蟒蛇！　「牠離我的臉不到20公分」

喝到「阿嬤的私釀酒」　16死2命危

塔利班宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

「救救孩子」阿富汗母親把嬰兒拋過鐵網

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

阿富汗總統駁捲47億元落跑　稱打算回國

奧運女神選手親曝奪金秘訣：賽前啪啪啪增加爆發力！

更多熱門

相關新聞

主管太討厭？外送員見「訂單1備註」笑噴：不要惹員工

主管太討厭？外送員見「訂單1備註」笑噴：不要惹員工

對於忙碌的上班族來說，外送美食既方便又快速，且選擇很多樣，一名外送員表示，接到一筆外送訂單，剛好在等店家準備餐點，想說看一下對方點了什麼，沒想到其中一樣餐點備註竟寫著，「主管要吃，請超大辣，辣爆牠！」讓原PO看了笑翻天，直呼「真的不要亂惹員工」。

東京灣驚見「帕運會警衛」浮屍！值勤中離奇失蹤

東京灣驚見「帕運會警衛」浮屍！值勤中離奇失蹤

南韓足球男神關濾鏡了！真面目曝光10萬人搶看

南韓足球男神關濾鏡了！真面目曝光10萬人搶看

凌晨棄單15鍋火鍋！外送員舉動被讚爆

凌晨棄單15鍋火鍋！外送員舉動被讚爆

深夜送餐到無人公車站！一看站牌秒懂

深夜送餐到無人公車站！一看站牌秒懂

關鍵字：

披薩外送生日餐善舉日韓要聞單親

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

容易被忽略的5個iPhone手機功能

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面