女兒生日想吃Pizza！窮單親爸下單「懇求賒帳」　結局感動全韓國

▲女兒生日想吃披薩，單親爸下單後「求賒帳」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

炸雞、披薩是許多民眾愛叫外賣的平價食物，但對一些家境窮困的人而言卻是件很奢侈的事。韓國一名家貧的單親爸爸即分享了一件好人好事，他表示，女兒在生日當天想吃披薩，但因為家中經濟困難，於是他厚著臉皮在外賣平台下單，並懇求老闆讓他「先賒帳」，沒想到最後竟出現超暖心結局，讓不少韓國網友得知老闆的善舉後，紛紛到店裡光顧。

根據南韓《SBS NEWS》報導，一名單親爸爸在離婚後獨自撫養7歲女兒，但在疫情期間沒人照顧年幼的女兒，因此找工作非常不易，只能靠著政府補助來過生活，加上女兒患有皮膚病，在治療上需花費龐大的費用，讓他們原本的生活更是雪上加霜。

日前，女兒在7歲生日當天表示「想吃披薩、炸雞和蛋糕」，於是他向附近的一間披薩店點餐，並在下單後說明家中現況，表示「身上僅剩571韓元（約新台幣13元），希望能先賒帳，等補助入帳後會立刻付錢。」

不久，門鈴聲很快就響起，但當他們拿到披薩時，盒子上竟寫著「不要覺得有負擔！另外，如果女兒還想吃披薩的話，請聯繫我。」甚至單子上已註明「付款完成」，讓這名單親爸爸瞬間掉淚，直呼「這件事我會記一輩子，也會好好過日子的」。

新聞節目《SBS NEWS》後來找到了送pizza給他們的老闆，這名年僅32歲的披薩店老闆在接受採訪時表示，「很遺憾不能多照顧他們，在收據上寫了付款完成，是為了減輕他的負擔，我認為這並沒有什麼，只希望他的女兒身體能健康，想吃的時候可以再連繫我。」

▲老闆收到圖畫時候，激動地顫抖著。（圖／Facebook@VIDEO MUG）

SBS NEWS的記者也把事主女兒親手畫的一幅畫交給老闆，圖畫的內容是她和爸爸高興地吃pizza，以及老闆親切地送外賣的樣子。這名年輕老闆收到圖畫時，激動地表示「能夠幫到他們，我自己都很開心」。

消息傳開後，不少南韓網友被披薩店老闆的善舉感動，紛紛開始下訂單支持。網友也發起募捐，希望能幫助這名單親爸渡過難關。不過，這名單親爸只拿了一點繳電話費和水電費用的錢，其餘的則以女兒的名義捐贈出去。