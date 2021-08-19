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宜蘭奧客羞辱女店員！櫃台甩餐嗆「你不信任我」　外送員路過火了

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭一家早餐店16日接到女客戶訂單，立刻著手製作餐點，但取餐者卻是一名男子。女店員為了保障顧客權益，請男子出示單據截圖，怎料對方當場暴怒，不停飆罵，最後才出示單據。店家不甘女店員受辱，主動據理力爭，男子卻變本加厲，撞倒店內物品，最後是外送員看不下去，決定主動報警。

當時女店員為了避免有人領錯餐、偷餐，好聲好氣地說「請問是哪位小姐訂的，要請你截圖給我看，我才能給你，好嗎？」但男客不僅拿出手機對女店員猛拍，還囂張反問「為什麼以前都不用截圖？」場面相當火爆。

▲▼宜蘭奧客羞辱女店員！櫃台甩餐嗆「你不信任我」　外送員路過火了。（圖／東森新聞）

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▲起初男顧客不願配合出示單據，頻頻大聲咆哮。（圖／東森新聞）

女店員默不作聲，默默低下頭。男客眼見施壓無果，只好拿出截圖證明，但期間還是繼續咆哮，「囉嗦！快點！看了你就拿給我！」店家不滿女店員被嗆聲，挺身維護「先生！你的態度可以好一點嗎？」

男客惱羞，馬上怒嗆「我很好！是她有問題好不好！」、「什麼叫做要出示截圖，妳不信任我耶！」店家則回應「當然啊！因為不是你訂的啊！」但男客繼續鬼打牆「我現在這樣給你看單號了，你不信任我！」

▲▼宜蘭奧客羞辱女店員！櫃台甩餐嗆「你不信任我」　外送員路過火了。（圖／東森新聞）

▲另一名女店員看不下去，出言制止「先生，你態度可以好一點嗎！」（圖／東森新聞）

當下雙方吵了起來，男客全程未戴口罩，還繼續嘲諷「你還有空（跟我吵）？你還忙是不是？東西給我！」店家不願繼續糾纏，撇過頭遞上餐點，怎料男客竟惡意挑釁，大力將餐點往店內方向甩，將櫃台上的筆、酒精通通打飛。

根據《東森新聞》報導，這名男子幫妻子取餐，但根本不知道妻子訂了什麼。店員怕拿錯，一方面為了核對餐點，二方面為了保障顧客權益，才要求對方出示截圖。後來是一位熊貓外送員路見不平，主動打電話報案。

不過，警方到場後，男子早已倖然離去。

▼男客惡意甩餐，打翻櫃台物品，讓女店員忍無可忍「你是在甩什麼啦！」（圖／東森新聞）

▲▼宜蘭奧客羞辱女店員！櫃台甩餐嗆「你不信任我」　外送員路過火了。（圖／東森新聞）

 

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