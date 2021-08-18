深夜送餐到無人公車站！外送員到場怕爆　一看站牌秒懂

▲外送員送餐到無人公車站。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞軼事）



記者柯振中／綜合報導

一名外送員17日深夜收到訂單，抵達指定地點，卻被要求放在公車站的長椅上，附近空無一人，讓他十分害怕。這種經驗曝光後，也引起許多共鳴。

這名男子在「外送員的奇聞怪事」表示，17日深夜接到訂單，送餐到指定的公車站，附近卻空無一人，周圍也顯得荒涼，讓他不禁好奇，為何會有這種狀況。

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貼文在網路上引起熱議，該名外送員接受《東森新聞》訪問時，也感到相當困惑，附近都是公園，根本沒人，會不會是有人惡搞，還是另有隱情。

▼外送員接到訂單，送餐到無人車站。（圖／翻攝臉書／《東森新聞》）



而該名外送員送達餐點的時間，是深夜11點48分，當時該站只剩下最後一班車會經過，時間是11點51分，因此有可能是公車司機點的餐。

也有其他外送員回應，已經接到好幾次類似訂單，都是差不多時間，在相同地點，上次點了鹹酥雞，還以為是有人半夜偷跑出來吃宵夜。

除此之外，也有人分享自身經驗，曾送餐到忠烈祠旁邊的公佈欄，還是在晚間的時候，甚至還有送過附近空物一人的區域，餐點被要求擺在土地公廟，但怎麼打電話，顧客就是不接。

由於時間敏感，加上外送訂單地點偏僻，時間又是深夜，讓外送員不禁有了許多聯想，為此帶了許多平安符在身上，以安定惶恐的心。

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