主管太討厭？　外送員見「訂單1備註」笑不要惹員工：幫主管菊花QQ

▲外送示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

對於忙碌的上班族來說，外送美食既方便又快速，且選擇很多樣，一名外送員表示，接到一筆外送訂單，剛好在等店家準備餐點，想說看一下對方點了什麼，沒想到其中一樣餐點備註竟寫著，「主管要吃，請超大辣，辣爆牠！」讓原PO看了笑翻天，直呼「真的不要亂惹員工」。

該外送員在Dcard上發文，接到一筆很有趣的訂單，因為在等店家做餐點，剛好喝水休息一下，看一下對方點了什麼餐，其中一樣蒜香鹹豬肉，備註寫著「主管要吃，請超大辣，辣爆牠！」他甚至還用動物的「牠」，可見員工內心有多討厭主管。

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原PO忍不住大笑，「真的好壞喔，他們主管是不是常常虐待他們，真的不要亂惹定飯的員工，我真的快笑死，幫主管菊花QQ」。她也透露，詢問店家是否真的有加超級大辣，店家則回應「有少放一點」。

▲原PO看到備註後笑了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友在底下留言，「還打字打動物的牠」、「直接寫在蓋子上，有備註，爆辣」、「然後把單貼在包裝袋上」、「看來仇恨很深哦，直接不把主管當人看了」、「說不定他的主管吃完，剛好看到這文」、「中壢代表前來上香」。不過也有人猜測是在開玩笑，「也說不定是感情很好，故意要鬧他的啦」。

不過，為了確保餐點正確，以及方便取餐人對餐，店家會將餐點明細訂在外送袋上，就有網友說「但外送不是都會把單貼在袋子上，那就GG了」。聰明的網友則回應，「傻了哦，這種討人厭的主管怎麼可能自己下來取餐，一定是員工放好好送到桌上的啊」。