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高鐵宜蘭站設在四城惹議　鐵道局考量「這五點」絕無黑箱

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部建議高鐵延伸至宜蘭於台鐵四城站設站，引發批評。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

交通部昨（19）建議高鐵延伸至宜蘭，在台鐵四城站設站遭批枉顧在地人意願，地方政治人物更轟決策黑箱。交通部鐵道局晚間緊急發稿澄清，指考量與台鐵銜接、轉乘便利性、周邊發發潛力、用地拆遷與路線標準等因素後決定，過程曾邀相關機關與地方政府研商，絕無所謂推翻專家會議建議一事。

高鐵延伸宜蘭案評估站址有4個場站，分別是四城站、宜蘭站、縣政中心、羅東站；宜蘭縣長與多名地方政治人物多次表態應設站於縣政中心或宜蘭站，不過昨天交通部政務次長胡湘麟說，會建議設站在台鐵四城站，引發多方批評。

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鐵道局晚間發布新聞稿澄清，鐵道局109年12月28日召開高鐵延伸宜蘭期末報告研商會議，結論以路線未經過翡翠水庫集水區之方案A為優選，至於宜蘭端車站位址則請規劃顧問依各單位意見補充修正，未做決定與建議。

新聞稿指出，鐵道局後續將綜合規劃函報交通部，所有評估內容均包括4方案優劣檢討，近日外界所揭露站址方案建議文件均係本局作業過程文件，並非交通部最終定案結論。

該局強調，四城站具有開闊腹地，可做完整車站特定區規劃，並新闢聯外道路系統，易與國5、台9銜接。特定區採區段徵收並以綠地方式保留瑪璘遺址，範圍內地主可選擇參與開發，且快鐵基地將規劃設於四城，以四城為始發站最符合高快鐵轉乘效益。

鐵道局說，宜蘭鐵路高架化計畫於109年10月核定可行性研究，鐵道局即進行高架案綜合規劃，實際套疊高鐵車站規劃後，因高鐵月台較長，且須設置尾軌，致台鐵宜蘭站將因高鐵共構必須北移約225公尺，車站將跨越東港路，站區相關站體建築及轉乘設施致周邊密集商業區拆遷量大增。

鐵道局考量，若設站於宜蘭站，宜興路須拆遷約39棟、林森路拆遷約15棟、聖後街約12棟、慈安路約3棟；且預估未來高鐵旅客數為目前台鐵旅客量4倍以上，既有車站周邊聯外道寬度明顯不足且難以拓寬。同時若高鐵進入宜蘭車站,其路線及月台必須與台鐵採上下層高架共構型式始能進入，相關工程複雜，將大幅延誤鐵路高架計畫完工時程。

▲高鐵宜蘭場站設那？林姿妙：設縣政中心可完整都發及有利高科技產業。（圖／宜縣府提供）

▲高鐵宜蘭站地點有四個方案。（圖／宜縣府提供）

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