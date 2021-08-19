高鐵不會延誤了！邊坡滑落修復完畢　苗栗路段明起「雙向運轉」

▲高鐵苗栗路段邊坡受大雨影響滑落。（圖／民眾提供）

記者李宜秦／台北報導

前幾周受到低壓、颱風等影響下了連日豪大雨，高鐵苗栗通霄路段因此出現邊坡滑落現象，該路段單線行駛，也導致部分列車延誤。歷經13天的搶修，高鐵公司已完成該路段穩固措施並設置安全圍籬，明（20）日起苗栗路段恢復雙線雙向運轉，上下行列車延誤情形也將大幅改善。

高鐵公司表示，針對苗栗通霄路段因持續性大雨導致邊坡發生坍滑，自8月7日起，歷經13天日夜搶修，台灣高鐵公司於今（19）日完成該路段邊坡之穩固措施並設置安全圍籬，俾利後續永久性修復工程進行，各項檢測均符合安全運行標準，包括復原並測試該路段之軌道（含扣件）及架空電車線結構、線形等細部檢查與功能確認等。

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▲高鐵表示，邊坡已完成修復，明日起全線雙線運轉。（圖／民眾提供）

高鐵公司指出，今日完成主崩塌區位置之搶修工程，設置安全圍籬，並於第一階坡頂打設鋼軌樁及加裝鋼板，確保雙向運轉安全無虞。後續將辦理該路段各項永久性修復工程，並成立「高鐵全線邊坡安全體檢小組」，全面檢視邊坡安全。

高鐵公司也表示，已責成各級主管，思考異常天候對現階段及未來永續經營與因應強化作為。高鐵公司將重新檢視現行各項土建設施維護與管理機制，是否足以因應日益劇烈之異常天候變化，並將極端氣候對營運安全之威脅，納入未來重大策略規劃專案。