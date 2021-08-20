中秋返鄉不怕沒車搭！8／24起「雙鐵列車乘載率」有望提高

▲高鐵因疫情降載，卻有民眾抱怨在四點半後買不到車票。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年中本土疫情爆發，高鐵減少班次以降低損失，指揮中心為了防疫，也要求高鐵列車每車乘載率不可高於7成，不過近期疫情舒緩，上述政策反而導致一票難求的窘境。今日傳出交通部規劃8/24起將乘載率上限提高至8成，對此，交通部僅表示尚在討論中，待指揮中心核定。

交通部次長陳彥伯表示，已要求台鐵、高鐵等單位針對疏運能量盤點，為了即將到來的中秋連假，交通部也規劃提高雙鐵列車乘載率。今日有媒體指出乘載率上限將從七成提高至八成，陳彥伯表示，尚未看到最後決定的草案，還需持續檢討。

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▲交通部擬放寬高鐵乘載率限制。（圖／記者呂佳賢攝）

交通部次長祁文中日前表示，近期內部會議有討論到，最近疫情趨緩，考慮針對國道客運、遊覽車、雙鐵等乘載率限制稍微鬆綁，由於台鐵允許電子票證搭車，近期假日臺鐵城際列車搭乘率都已大於7成，然而高鐵都是全車對號座，因此難免有買不到票的情形發生。

祁文中指出，考慮到中秋連假將至，民眾會有返鄉需求，因此路政司正在研擬鬆綁高鐵列車每車乘載率不可高於7成的限制，預計在防疫警戒二級觀察期結束前，也就是本月23日前提報指揮中心，不過自由座停售政策仍會維持，以利掌控人流。

祁文中坦言，上次端午連假行政院長蘇貞昌、交通部長王國材都說請民眾忍一忍，中秋再返鄉，如今中秋連假快到了，疫情也舒緩許多，因此希望能針對疏運限制放寬，不過交通部仍會與指揮中心討論，並以防疫為優先考量。