她匯款前猛講手機怪警管太多　得知保住200萬抱行員痛哭

▲▼林婦在櫃檯前猛講電話滑手機，機警保七員警與台銀行員在櫃檯前勸阻婦人匯款（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭70歲林姓婦人掉進了詐騙集團「假檢察官」電話詐騙陷阱，詐騙集團盜用「檢察官李清友」的名義，以她的個資遭「販毒集團首腦」盜用涉及刑案、洗錢為由，要求交付200萬元給檢察官作擔保，不然會坐牢。18日林婦到台銀宜蘭分行匯款時，在櫃檯前不斷講電話滑手機，神情有異，引起台銀行員注意，並報警，保住林婦200萬元。

保七總隊表示，宜蘭70歲林姓婦人18日依照詐騙集團指示至台銀宜蘭分行辦理領款時，因在櫃檯前不斷講電話滑手機，神情有異，詐騙集團更交代婦人必須遵守「偵查不公開」的原則，絕對不能和別人說這個錢是要交給檢察官的，不然會罪加一等。

林婦舉動引起楊、蔡兩台行員注意，而林婦十分害怕，一直說這200萬元是要幫兒子買房子用的。行員通報派駐台銀的保七員警詹德智、陳清森、陳忠欽前來關心瞭解。

林婦堅持這絕對不是詐騙，怪警察管太多，要求銀行趕快把這200萬匯出去。保七員警與台銀人員，一面拖延匯款程序，一面想辦法與林婦兒子聯繫，兒子表示根本就沒有買房子這件事情，十分的驚訝，拜託千萬別讓他媽媽把錢匯出去。

保七員警與台銀行員拿出案例向婦人勸說，這個自稱是李清友檢察官是假的，婦人知道這200萬差一點被騙後，整個人幾乎情緒崩潰，緊緊抱著台銀行員痛哭，並握著保七員警的雙手，不斷感謝幫她守住這筆一輩子辛辛苦苦所存下的200萬元。保七總隊已將相關資料交由轄區派出所繼續追查幕後詐騙集團。

更多熱門新聞

►三寶「路彎車沒彎」畫面曝 直衝對向墜路邊大水溝釀1傷

►偷拍男被分手 PO恩愛片：第一次咬就上手！友看完通知她

►宜蘭8煞闖民宿瘋狂開槍砍人 擄4人押到殯儀館狂打斷骨丟包

►地墊350元起！奇奇蒂蒂「軟式硅藻土」超吸水 喵星人「防油」又柔軟