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高鐵8／25起增班！幾乎「每小時雙向都有6班車」　通勤族還打75折

▲▼高鐵因疫情降載，卻有民眾抱怨在四點半後買不到車票，目前實施全車對號座，高鐵預計在9月前,滾動調整每周增班到809班。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵增班計劃提前實施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

疫情趨緩，搭車外出需求增多，礙於疫情限制，高鐵每列車乘載率上限7成，導致部分時段一票難求，高鐵公司宣布，將提前實施增班計畫，下周三（25日）起每周增開180班次（南下90班、北上90班）列車，每周提供809班次旅運服務，各增開車次自8月24日凌晨零時起開放購票。

此外，配合疫情緩解、通勤族旅客搭乘需求增加，台灣高鐵公司將自9/1至9/30，推出「TGo會員-通勤族短期優惠專案」，凡TGo會員購買活動期間同一區間（含去回程）對號座車票次數達36次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋，每個會員帳戶優惠上限為60次。

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▲▼高鐵因疫情降載，卻有民眾抱怨在四點半後買不到車票，目前實施全車對號座，高鐵預計在9月前,滾動調整每周增班到809班。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵因疫情降載，卻有民眾抱怨在四點半後買不到車票。（圖／記者呂佳賢攝）

舉例而言，通勤族TGo會員若九月間往返台北-桃園區間21趟、總計搭乘42次，合計標準車廂對號座購票金額為6720元，完成搭乘後可獲得8400點TGo會員點數，相當於1680元回饋金。只要同一位旅客於活動期間內搭乘相同區間、不限平/假日，均可列入趟次計算。

高鐵實施每周809班次之新班表後，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少3班次列車，以進一步滿足旅運需求之外，而針對通勤及週末尖峰時段，雙向皆提供每小時4班次以上。

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