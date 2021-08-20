鄧佳華到日月光工作「會做3年↑」　他賭50份雞排：撐不過3個月

▲鄧佳華17日宣布找到新工作。（圖／翻攝鄧佳華IG）

記者陳怡靜／綜合報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華17日在IG曬出新工作證，將在IC科技大廠日月光擔任作業員，他透露第一天上班後認為工作環境乾淨舒適，「會做3年以上的」，不過就有網友在Dcard上放出祭品留言，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排」。

鄧佳華日前在IG上PO出新的工作識別證，所在公司是「日月光集團」的中壢廠，上方印有他的中、英文名和員工編號，同時也替自己加油打氣，「新環境要好好上班」，消息一出，立刻在網路上掀起熱議，日月光也證實鄧佳華確實在集團任職，公司對所有員工一視同仁，至於他的薪資和到職時間則不便透露。

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▲鄧佳華透露第一天上班心得。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

而鄧佳華19日也在臉書更新上班近況，「今天第一天在日月光正式上班，訓練課程的老師很友善，完全沒有壓力的學習。」他接著透露，「伙食兩餐免費供應的，吃得飽又能專注學習，工作環境乾淨舒適」，他也承諾，「會做3年以上的」。

對此，一名男網友在Dcard上以「鄧佳華都能找到新工作了，為什麼我們不行？」為題發文，引起網友熱烈討論，就有人看衰直言，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排」，並向大家喊話三個月後見，「我說到絕對做到，在中壢圖書館前面的大草坪」，即便鄧佳華離職沒公布也無所謂，「請人吃雞排，也比錢被自己親哥哥騙要好，希望他可以挺住做久一點，而不是譁眾取寵。」

▲網友直言，如果鄧佳華撐過三個月，要請50人吃雞排。（圖／翻攝自Dcard）