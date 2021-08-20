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竹市興南公園改善完工　林智堅：增彈跳網+親子鞦韆

▲竹市「進擊的公園2.0」計畫，首座完成的興南公園將於9月啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市「進擊的公園2.0」計畫，首座完成的興南公園將於9月啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

暨成功改造23座公園之後，為讓步行城市與綠帶更完整，新竹市政府推動「進擊的公園2.0」，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間三大原則，改造轄內10座公園，讓公園成為孩子安全探索的遊樂天地，其中，2.0首座完成的興南公園將於9月啟用，位於大遠百黃金地段旁、鬧中取靜，新竹市長林智堅視察，還體驗全市首座彈跳網，公園鋪設大面積的彈性地墊，能有效吸收衝擊力，孩子跑跳更安心，新設的樹蔭平台更是爺奶歇腳好所在。

林智堅市長表示，「進擊的公園2.0」，盤點位於城市步行路線、觀光節點的10處公園，考量融合在地元素又兼具美感與安全為設計主軸，且照顧到社區民眾需求，以興南公園為例，涼亭是當地長輩非常仰賴的休息空間，市府因此在保留涼亭建築重新做美化，並在休憩迴廊新增遮蔭、遮風的固定式「百葉簾」，具遮風、遮陽功能，讓長輩使用上更便利舒適。

位於竹市大遠百附近的興南公園，占地0.3公頃，約有30年歷史，周圍住宅區密集，是市民重要的休憩空間，但原設施較老舊，有鋪面高低不平整、排水不佳、樹木生長空間不足等問題，竹市府爭取營建署補助，投入總經費1,600萬元，成功將綠地面積從13%增至45%，除整修現有涼亭及長廊，並新設樹蔭平台保護樹木浮根，也讓行走更安全，將成居民休憩、玩樂的最佳去處。

林智堅市長表示，改造後的興南公園有三大亮點：好玩、好走、好安全！好玩是園內有竹市第一座彈跳網，更有親子鞦韆讓家長與孩子一起盡情放電；好走，打造210公尺環園步道且全區無障礙，一改過去高低落差問題，友善利於通行；好安全，遊具皆經過安全認證，夜間照明部分更請到「十三層遺址」燈光團隊一隱照明，為公園燈具設計特殊的反射板，不僅提升夜間亮度，也讓光線更柔和不影響周遭社區。

城銷處長顏章聖表示，竹市近幾年啟動「進擊的公園」改造全市23座公園，各有特色，也秉持三大原則，首先，保留原有的大樹並重新梳理，讓樹木有良好的生長空間，增加綠覆率；改善原有排水不良的問題、打造無障礙空間；每座公園都依當地環境，規劃特色遊具、共融式遊具與無障礙空間。

顏章聖處長表示，改造公園獲市民熱烈迴響，市府再盤整下一階段需改造的公園，啟動「進擊的公園2.0」，預計改善10座公園，包括興南公園、和平公園、長春公園、十八尖山、金山面公園、客雅溪大公園、東光公園、湳雅大公園、米粉寮公園、港南運河公園南段。其中，米粉寮公園及港南運河公園南段正施工中，湳雅大公園將於10月動工，其餘公園皆進入設計規劃階段。

▲竹市「進擊的公園2.0」計畫，首座完成的興南公園將於9月啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市「進擊的公園2.0」計畫，首座完成的興南公園將於9月啟用。（圖／新竹市政府提供）

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