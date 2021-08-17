竹市開學守則：1人確診全校停課14天　親子館今起重開放

▲林智堅今主持防疫會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市長林智堅在防疫會議上宣布，市民活動中心、親子館、定點臨托今（17）日起重新開放，人流全面降載，活動中心採申請制，禁止四類活動包括卡拉OK與歌唱班、脫下口罩的活動、肢體接觸活動、需傳遞或共用器材活動如桌遊，租借採「兩段查核制」，民眾申請時審核、活動開始後區公所到場抽查。至於親子館，每日三場分時段分流，東區、香山區每場次限10組親子、北區限5組親子入館。

林智堅也指出，為開學整備，考量病毒傳染力高，新竹市開學後停課標準將較指揮中心標準更從嚴規範，即各校若出現一例確診個案，即全校停課14天。

市府指出，市民活動中心、親子館、定點臨托重啟後，人流皆全面降載，以符合平方室內人數限制50人，每人至少2.25平方公尺空間規範。62處市民活動中心再加強活動內容管制，民眾申請使用時，須填寫活動內容、活動人數，供各區公所查核。禁止四類活動，例如：辦理卡拉OK或歌唱班、取下口罩的活動或課程、肢體接觸的活動或課程、傳遞物品或共用器材之活動或課程。

活動進行時，區公所也將不定時抽查，民眾如有借用需求可逕洽三區區公所，或至本市數位市民平台申請(https://dgcitizen.hccg.gov.tw/)。

此外，親子館部分每日三場，東區及香山區每場次限10組親子入館，北區每場次限5組親子入館，大人或小孩均需全程佩戴口罩，工作人員還將協助維持各組1.5公尺的社交距離。定點臨托則將一個時段僅提供一個家戶，至多2位幼兒照顧服務。每段臨托服務間隔1小時，由工作人員進行環境消毒，確保幼兒健康。

▲林智堅市長宣布開學守則，1人確診全校停課14天。（圖／新竹市政府提供）