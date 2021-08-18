睽違一百天重回校園　竹市六校有全新風雨球場迎接孩子

▲竹市六校全新風雨球場預計九月啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

學生最愛的建設來了！為了讓孩子不管晴天或雨天都能快樂運動，新竹市投入逾7千萬改造6校風雨球場，目前香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小皆預計9月啟用。新竹市長林智堅日前視察建功國小風雨球場，整體色調搭配校園主建築綠色，採用莫蘭迪藍綠色系，設計兩片交錯的屋頂，能同時兼顧阻擋雨水與引入陽光，球場一隅則打造溜滑梯串聯周圍校地，讓孩子在操場與球場間自然奔跑。視疫情狀況，未來校園風雨球場不排除對外開放，提供周遭社區居民運動的好所在。

林智堅市長表示，閱讀與運動是他推動教育最重視的雙主軸，其中校內風雨球場是最貼近孩童日常運動的建設，透過球場的再設計能促使師生瞭解運動空間美學，更契合竹市新校園運動的核心，改造面積雖不大，卻是孩子需要的建設，兼具設計性與實用性，孩子們不怕雨天也不怕大太陽。

「引進涼涼的新竹風。」操刀建功國小風雨球場的楊紹凱建築師事務所、白宗弘建築師表示，建功國小風雨球場同時扮演校園多元活動場地與運動賽場的角色，他將屋頂設計為兩片交錯、微微脫開，不只能完美阻絕雨水潑入，更打造出一道長型的透光天花板，引入更多適宜光線，也引進新竹風，在光線、空氣與動線串接上，體現建築美感。

「彷彿是孫悟空七十二變！」建功國小校長劉芳遠表示，透過這次風雨球場的規劃與改建，原本「悟空球場」從原來怕風吹、怕日曬的球場，搖身一變成為不怕風、不怕雨的風雨球場。

「這樣子就不用在大太陽下上課和練球了。」建功國小棒球隊張隊長表示，非常期待風雨球場完成，不管是晴天還是雨天、上體育課或下課玩遊戲，都能夠在棚子底下奔跑。

教育處沈靜濤代理處長表示，為讓6座風雨球場（香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小風雨球場）達到實用性與融入在地性，市府總計投入7,564萬6,000元，除讓孩童有舒適的運動空間活動外，更能藉由設計力導入公共建設，將風雨球場融入校園地景，成為學童喜愛的美感角落。

教育處沈靜濤代理處長表示，林智堅市長上任來，投入近2億改善各校體育設施，包括舊社國小、新竹國小籃球場、培英國中操場、南隘國小的夜間照明、南寮國小跑道等，都陸續啟用。新竹市透過設計力導入公共建設，從關埔國小榮獲台灣建築賞到三民國小最美附設幼兒園，逐步讓校園的空間不再只是複製、貼上。

▲竹市六校全新風雨球場預計九月啟用。（圖／新竹市政府提供）