竹市親子館、活動中心重新開放　開學後1人確診全校停課14天

▲林智堅市長宣布開學守則，1人確診全校停課14天。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市長林智堅在防疫會議上宣布，市民活動中心、親子館、定點臨托17日起重新開放，人流全面降載，活動中心採申請制，禁止四類活動包括卡拉OK與歌唱班、脫下口罩的活動、肢體接觸活動、需傳遞或共用器材活動如桌遊，租借採「兩段查核制」，民眾申請時審核、活動開始後區公所到場抽查；至於親子館，每日三場分時段分流，東區、香山區每場次限10組親子、北區限5組親子入館。

林智堅市長也指出，為開學整備，考量病毒傳染力高，新竹市開學後停課標準將較指揮中心標準更從嚴規範，即各校若出現1例確診個案，即全校停課14天。

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▲親子館17日起重開放，採預約制、人流全面降載。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹市政府解釋，市民活動中心、親子館、定點臨托重啟後，人流皆全面降載，以符合平方室內人數限制50人，每人至少2.25平方公尺空間規範。62處市民活動中心再加強活動內容管制，民眾申請使用時，須填寫活動內容、活動人數，供各區公所查核。

此外，親子館部分每日三場，東區及香山區每場次限10組親子入館，北區每場次限5組親子入館，大人或小孩均需全程佩戴口罩，工作人員還將協助維持各組1.5公尺的社交距離。定點臨托則將一個時段僅提供一個家戶，至多2位幼兒照顧服務。每段臨托服務間隔1小時，由工作人員進行環境消毒，確保幼兒健康。

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