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苗栗縣首座大型親子館動土開工　1.6億打造學齡前兒童天堂　

▲苗栗縣政府投入1.6億元，在頭份地區打造0至6歲兒童休閒的親子館，20日舉行開工典禮。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

▲苗栗縣政府投入1.6億元，在頭份地區打造0至6歲兒童休閒的親子館，20日舉行開工典禮。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為提供家長與6歲以下孩子享受優質的親子共玩、安全游戲的空間和育兒資源，擇定頭份市興建全縣首座親子館，1.6億打造規劃兒童及青少年育樂設施，20日苗栗縣長徐耀昌持鏟動土，並焚香祝禱工程順利。工程預計2022年10月完工，屆時將提供有趣、輕鬆、好玩的共玩場地與遊戲。

苗栗縣長徐耀昌表示，頭份市為人口成長與新興科技產業發展區域，近年移入年輕人口呈現正成長趨勢，區域須配合提供育兒資源，縣府投入1億6200萬元，利用后庄國小文小六用地，新建親子館主建築物，規劃1棟主館1至2層鋼構造、1棟副館3層鋼構造及連通空橋。

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦，共同出席頭份親子館破土典禮。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦，共同出席頭份親子館破土典禮。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦，共同出席頭份親子館破土典禮。（圖／記者黃孟珍攝）

建築師宋苾璇簡報上指出，頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程；主建築物以興建1棟主館1至2層鋼構造、1棟副館3層鋼構造及連通空橋，新建親子館總樓地板面積約2050平方公尺。主館1層至2層空間規劃親子休憩區、遊戲區1，提供0到2歲的幼年孩童遊戲、遊戲區2則提供3到6歲孩童嬉戲空間，大肢體活動空間。

宋苾璇表示，另有門廳原野樹屋區、體驗教室、服務中心、中庭遊樂區包含沙坑樹穴、小汽車區、結合爬網及滑梯遊具設施，還有半戶外戲水區、屋頂花園、廁所等設施。副館1至3層空間規劃閱覽區、諮詢室2間、手創藝術教室1間、廁所等活動空間。

徐耀昌也說，考量頭份、竹南人口佔全縣比例一半，且2市鎮高樓大廈林立，亟需親子休憩空間，因此在頭份后庄興建大型親子館，也是全縣首座室內親子館，將區分年齡層提供不同的設施，並有動態、靜態等活動空間與功能，透過社區化全功能、多様化、 安全、優質親子活動據點，增進親子間的「互動、遊戲、成長」，打造頭份友善育兒場域。

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