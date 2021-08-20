北市公布國中小開學指引　2人確診全校停課、居家隔離要線上學習

▲台北市中小學、幼兒園9月1日實體開學。（資料圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，民眾生活也開始步上正軌。針對9月1日開學後的防疫整備工作，台北市副市長蔡炳坤說，學校開始上課後，如果一個班級有確診學生，就必須要進行停課 ，原則上該班停課14天；如果說學校裡面有2位，就會全校停課。

對於外界關心的國小以下（含）學童隔離辦法，蔡炳坤指出，確診者要住到醫院、集中檢疫所，其他被匡列的師生，也必須要做處理，以台北市目前的標準，就是住到防疫旅館或是集中檢疫所，目前整個在作業上是這樣同步作業。

蔡炳坤說，因為年紀不一樣，12歲以下的學生在小學階段到幼兒園，依照兒少法規定，必須找顧者陪同，如果家裡有空間可以一人一戶，可以在家進行隔離；若是要進到防疫旅館或是集中檢疫所，這部份我們是希望照顧者以打過疫苗的優先，也避免年紀大的，降低風險。

至於12歲以上到18歲的中學生部分，可以自己一個人進行隔離安置；若需要陪同的話，原則也比照國小以下學童的規劃，照顧者以有接種過疫苗、年紀不要太大為主，避免高風險。

有關家長反映家裡不只一個小孩要照顧，蔡炳坤指出，班級有人確診的話會停課，匡列隔離部分會尊重疫調，不是全班都進去。有關12歲以下的照顧者，不一定是父母親，有的是叔叔阿姨，照顧者不一定是父母親，只要是能夠信賴的人就可以。若家長真的無法陪同，社會局部分會啟動關懷方案，針對個案進行協助。市府會進一步研訂更細的指引，確診以及居家隔離的指引，讓學校做這方面的因應。

另外，針對隔離的上課辦法，蔡炳坤說，居家隔離的話，原則上就進行線上上課，都會提供安排做線上學習。5月中旬到6月底也都有進行線上學習的經驗，「如果一間學校有2個個案，必須要全校停課的話，居隔的去居隔、其他在家裡的除自主健康管理外，也要進行線上學習」。

在防疫旅館跟集中檢疫所的數量方面，蔡炳坤也指出，現在都已經盤點了，包括集中檢疫所、防疫旅館，因應需求會再來做擴充。北市目前的標準比較嚴格，我們對於居隔者盡量都住防疫旅館，台北市政府也幫民眾出這錢，我們會因應需求作擴充。