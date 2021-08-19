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塔利班接管阿富汗「擁28兆礦藏」　美學者：若能開發，10年變富國

▲▼阿富汗蘊藏1至3兆美元的礦產，若塔利班順利開採，將轉變該國的經濟前景。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗擁有價值近1兆美元（約新台幣28兆元）礦藏，這可能徹底翻轉其經濟前景。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國進駐20年後，塔利班重新接管阿富汗。由於該組織無法取得國內多數現金與黃金庫存，國際也宣布斷援，專家正密切觀察，他們將如何利用境內大量的未開發礦藏。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位處中亞與南亞交界的阿富汗是全球最貧窮國家之一。不過，美國軍方和地質學家早在2010年就透露，阿富汗擁有價值近1兆美元（約新台幣28兆元）礦藏，這可能徹底翻轉其經濟前景。

過去，嚴峻安全挑戰、基礎設施不足和乾旱氣候等問題，嚴重阻礙了阿富汗的礦產開採工作。如今換成塔利班當家，這些問題也不太可能在短期內獲得解決。

然而，儘管阿富汗仍深陷混亂，中國、巴基斯坦、印度等國家還是可能有興趣參與當地的開採工作。

隨著各國為降低碳排，投入電動車和其他潔淨技術研發，鋰、鈷等金屬以及釹等稀土元素的需求也急遽飆升。

國際能源總署（IEA）5月也表示，鋰、銅、鎳、鈷和稀土金屬的全球供應必須大幅增加，否則全世界應對氣候危機的努力將會失敗。

目前中國、剛果民主共和國和澳洲這三國供應了全球鋰、鈷與稀土金屬產量的75%。

據美國政府先前估計，阿富汗的鋰蘊藏量足以媲美擁有全球最大已知藏量的玻利維亞。美國地質調查所（US Geological Survey）專家米爾扎德（Said Mirzad）曾於2010年告訴「科學雜誌」（Science），「如果阿富汗能有數年平靜，讓礦產資源獲得開發，它可能在10年內成為該地區最富有國家之一。」

雖然阿富汗境內部分的金、銅、鐵礦已獲開採，但鋰和稀土礦物的開採工作需要更多投資、技術和時間。國際能源總署估計，從發現礦床到正式開採，平均需要16年之久。

商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）亞洲安全分析師帕克斯（Joseph Parkes）認為，雖然塔利班已重新掌權，但從叛亂組織過渡到國家政府並非易事，「正常運作的新興礦產政府部門，可能很多年以後才會出現」。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員、曾任國際貨幣基金（IMF）中東和中亞地區主任的莫辛汗（Mosin Khan）表示，現階段阿富汗的礦產年收入僅10億美元。他估計，其中約3至4成收益都落入貪汙官員、軍閥和掌控小型採礦計畫的塔利班之手。

莫辛汗指出，阿富汗在前政府統治期間，就已很難吸引外國投資。如今許多全球企業和投資人被要求遵守更高的環境、社會和治理標準，這會導致塔利班更難吸引私人資本。

即使如此，對地緣政治驅動的國家支持計畫來說，情況可能完全不同。世界稀土產量第一的中國16日表示，它正「與阿富汗塔利班保持聯繫溝通」。

生態未來集團（Ecological Futures Group）創始人兼科學家和安全專家史庫諾弗（Rod Schoonover）告訴CNN，從北京的過往紀錄來看，中國介入將引發外界擔憂，「如果採礦程序不夠小心謹慎，可能對當地生態造成毀滅性破壞，部分沒有發言權的人們也將受到傷害。」

由於目前局勢不穩，北京也可能對與塔利班合夥心存質疑。紐約RK Equity合夥人兼鋰產業分析師克雷恩（Howard Klein）指出，「我相信與塔利班領導下的阿富汗相較，他們（中國）會優先考慮（投資）其他新興地區。」

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