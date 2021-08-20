塔利班上台　中國圖在阿富汗摸魚「又怕大白鯊」

文／中央社

上山打游擊近20年的塔利班重奪阿富汗江山。隔鄰的中國一面見獵心喜，藉機對內、對台灣大搞反美內外宣；一面籠絡塔利班，伺機看看能否在阿富汗渾水摸魚，但又不摸到大白鯊。

「駐經不駐軍」，被認為是中國未來既可介入阿富汗、又能避免重蹈列強踏入「帝國墳場」的作法。但向塔利班這樣面貌多變的政權發起經援銀彈攻勢，是否可靠，中國的心中，目前沒有底。

面對這個把自己70多年前奪下江山的手段，學得有模有樣的塔利班，中國的心理是複雜的。看到美軍倉皇撤離阿富汗，自然欣喜。但填補真空的，卻是勾連過疆獨組織的塔利班。萬一自家後山背面走了狼，來的卻是虎，還窩藏心目中的後山猴群伺機作亂，那才是惡夢。

所以，這就是中國既想在阿富汗渾水摸魚，又怕摸到大白鯊的心理。同時，還得提防塔利班日後翻臉，壞了自己「一帶一路」的大計。因為，與阿富汗接壤的巴基斯坦和伊朗，可是中國的兩支鐵桿兄弟。

塔利班在美軍撤離阿富汗不到1個月，就勢如破竹地攻陷首都喀布爾，人群倉皇逃往機場，攀爬飛機乃至於跌落的場面，在中國頓時成為熱門話題。「塔利班」不但成為網路熱搜字，更有中國學者將塔利班，比擬為當年贏得國共內戰勝利的共軍。

中國網友還發現，塔利班上山打游擊、休養生息近20年，乃至於發起攻擊後善待敵對陣營、下令部隊不得私闖民宅等種種作法，簡直就是仿效中共當年喊出的「統一戰線」、「不拿群眾一針一線」的手法，大嘆塔利班師承中共，難怪能重奪阿富汗江山。

在反美大氣氛下，中國媒體、寫手乃至於外交部發言人，對塔利班的評價轉趨中性甚至正面，一些央媒甚至避談其當年血腥屠殺異己的行徑，遭到網友質疑。同時一面倒地奚落美國「背棄盟友」，讓1975年西貢陷落前的場景重演。中國媒體更不忘藉機對台灣發起文攻，聲稱「阿富汗就是台灣的鏡子」。

大內宣、大外宣齊發，很是熱鬧，充分滿足了中國官民向美國出氣的心理。相形之下，中國對塔利班表達善意，笑臉迎接一幫領袖們的背後，其實滿懷不安。

▲美軍結束在阿富汗的軍事行動。（圖／路透）

主要在於，一向山頭林立的塔利班，如今「到底誰說了算」？如果到場的說話都不算數，那麼塔利班對中國「不允許任何勢力利用阿富汗領土，做危害中國的事情」的承諾，就形同虛言。何況，中國更擔心，作承諾的即使現在說話算數，日後也可能翻臉不算數。

事實上，各界一致認為，中國能對塔利班運用的籌碼，就是經援及開礦。中國早已看中阿富汗境內豐富的礦藏，除了已知且正在開採的銅礦，更有蘊藏量巨大、被認為堪比「沙烏地石油級」的鋰礦，而鋰正是手機、汽機車電池的必須原料，正是中國急需的資源。

分析認為，以往靠販毒、炸礦山獲利維持運作的塔利班掌權後，亟需外援資金。但在西方國家援助勢必中斷下，中國的經援正可填補這一空缺，進而以此牽制塔利班，讓塔利班必須仰賴中國鼻息，遏制甚至驅逐「東伊運」等疆獨勢力，並阻止美國勢力重返，爭取到一個盟友，達到「駐經不駐軍」的效果。

這正是中國把手伸進阿富汗這淌渾水裡，想要摸的大魚。然而，要是塔利班還是窩藏甚至扶持疆獨，或是控制不住阿富汗局面而再度動亂，甚至向鄰國擴散，中國的銀彈攻勢，便可能竹籃打水，落得和美國一樣一場空，更破壞「一帶一路」的大計，就成了中國不想摸到的大白鯊。

中國也想到了這一層。除了檯面下保持與塔利班接觸，但對是否承認塔利班政權保持觀望外，國家主席習近平18日分別致電伊朗、伊拉克總統，同時與塔吉克舉行聯合反恐演習。

伊朗、塔吉克都是阿富汗鄰國，中國自然要穩住。伊拉克處境則如同先前的阿富汗，是美國強力介入下的結果。中國想事先防堵不穩定局勢擴散的心理，一覽無遺。

同時，中國正密切觀察的是，美軍撤出阿富汗後，是否真如外界預料，集中力量對付自己。倘若如此，自家後山的壓力不見得減輕多少，前門受到的威脅反而更大，就比在阿富汗摸到大白鯊，還要麻煩。