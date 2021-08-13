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五倍券大轉彎「免費領」　蔣萬安：顯示蘇貞昌的傲慢與偏見

▲▼蔣萬安：五倍券變變變 展現蘇揆的傲慢與偏見。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安：五倍券變變變 展現蘇揆的傲慢與偏見。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

行政院原本規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，13日晚間突然宣布朝全民免費兌換方向規劃。對此，國民黨立委蔣萬安表示，此舉顯示行政院長蘇貞昌日前無視民眾心聲的「傲慢」，以及對於馬政府消費券政策的「偏見」。

蔣萬安表示，行政院的振興五倍券政策今晚突然大轉彎，原先要求民眾掏出1千換取5千，現在變成「可評估全部由政府吸收負擔」；行政院還端出兩大理由，稱有1千萬國人免付1000元，另外1千萬國人要支付，恐易造成民眾比較心態、引起社會紛擾，而且預先發放1千元程序繁雜，行政成本極高

蔣萬安說，他不禁要問，繞了這麼一大圈，這不就是馬政府時代發行的消費券嗎？蘇內閣若真正有接地氣、實地走訪體察民情，就不會擠牙膏式的「政策變變變」，再以擔心造成民眾比較心態、引起社會紛擾、且預先發放程序繁雜為理由，營造出順應、傾聽民意的形象。

針對行政院稱「可評估全部由政府來吸收負擔」，蔣萬安提醒，看起來是一肩扛起，事實上，無論振興還是紓困的預算編列，都是舉債而來，也都是你、我甚至後代子孫要還的。

蔣萬安強調，為人民好好把關及運用，這是政府的責任，絕不該是一意孤行直到被輿論批評，才急轉彎改正，真實展現蘇貞昌無視民眾心聲的「傲慢」，以及對於馬政府消費券政策的「偏見」。

最後，蔣萬安也再次重申，這波疫情與去年的狀況大不同，還有太多商家及產業仍苦苦等待現金紓困，不一定能撐到振興的時刻；且新冠疫情難測，不知道什麼時候會捲土重來，政府仍應該先提出紓困5.0，幫助各行各業度過難關，並盡快取得疫苗讓民眾施打，才能真正迎接振興時刻的到來。

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