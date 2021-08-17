北市9月開學！上千名老師還沒打疫苗　蔣萬安提2呼籲

▲台北市政府為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市副市長蔡炳坤16日宣布，台北市高中以下學校和幼兒園，將於9月1日如期開學，並採實體開學為主。對此，國民黨立委蔣萬安提出2項呼籲，包括教師疫苗應儘速全面施打，以及防疫設備儘速採購到位。

蔣萬安表示，台北市宣布高中職以下學校和幼兒園將於9月1日如期開學，辦公室隨即接獲許多家長、教師來電，表達對於學校防疫設備還沒到位、許多教師疫苗還沒接種等憂慮，他認為有兩件事必須儘速完成。

蔣萬安指出，據了解，台北市還有上千名老師尚未施打到疫苗，他十分擔心染疫及傳染風險，而依照教育部7月公布之防疫指引，未施打疫苗者，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，每3至7天還需再定期快篩，這筆費用對於老師而言，將是非常沉重的負擔。

蔣萬安認為，防疫應該從學生進入校園就要開始，為避免學生大排長龍而成為防疫破口，建議學校採購或配置遠紅外線「熱感應儀」，節省人力並確保學生體溫能快速量測。

蔣萬安也說，因為教室空間有限，為避免用餐時飛沫傳染，防疫隔板不可或缺，但是以台北市為例，目前在隔板準備上，小學僅有91%、國中7成、高中5成，這部分應加速完成採購，並規劃相關清消措施。

蔣萬安呼籲，距離開學只剩下兩個禮拜，他要求教育部應儘速針對學校防疫作為訂定指引，讓學校、師生及家長有所依循，防疫設備的建置，中央也應盡力協助地方購置，最重要的是，政府必須儘快取得足夠的疫苗、提升現有的疫苗覆蓋率，讓家長都能放心、學生安心。

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