LIVE／全國差點清零！新北增1無症狀感染　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。這1名本土個案位於新北市，8月18日陪家人就醫採檢確診，新北市長侯友宜15時將召開記者會說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例（案16006），為本國籍50多歲男性，近期無國內外旅遊史，今（2021）年8月18日陪家人就醫，因家人需住院治療，故於同日接受陪病者採檢，於今日確診（Ct值22.7）；個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,429,464例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,411,951例排除），其中15,897例確診。

2020年起累計826例COVID-19死亡病例，其中818例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜召開疫情說明記者會。（圖／新北市政府提供）