擁核人士黃士修嗆網友「小孬孬」一審判刑　二審逆轉無罪確定

▲黃士修嗆網友，無罪確定。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

「以核養綠」發起人黃士修，去年因口罩供需議題而與網友筆戰，因對方不斷嗆提告，黃男也怒嗆「小孬孬」，最後遭網友提告，並被提起公訴。黃男一審遭判拘役50日，案經上訴，高等法院10日的二審做出逆轉判決，改判黃士修無罪確定。

判決指出，黃男去年4月22日16時許，在臉書以暱稱「黃士修」的帳號，發表標題為「香港屈臣氏的CSD口罩囤貨三個月，看市民受苦難道是心理變態？－中衛緊急聲明洩漏事件真相」之文章。許姓網友閱覽文章後，在當月28日留言，「這個來自你4/17貼文的留言截圖，也請你再過目一下，關於公司名稱裡有中國就是通敵的，請你回覆，給不出通敵證據你就是誹謗。一樣的標準，台灣中油有沒有通敵請你調查，台北的中國科技大學有沒有通敵請你調查，台灣創立的中國人壽有沒有通敵請你調查，中國廣播公司有沒有通敵請你調查，中鋼有沒有通敵請你調查，中國化學製藥公司有沒有通敵請調查」

黃男不甘示弱，留言回擊「我這篇就是指出官方聲明的邏輯矛盾。你寫這麼一大段，沒有證據只會跳針，你爸媽看到了會很傷心」雙方筆戰多篇文章後，網友嗆要對黃男提告妨害名譽，黃男最後也不客氣，寫下：「回家多讀書，搞清楚誹謗的構成要件再來吧。不然這樣好了，我等你去提告，我一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬。」的文字。網友提告，黃士修遭提起公訴。

一審法院審理後，認定黃士修確實構成妨害名譽罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。案件上訴二審後，卻出現大逆轉。高院二審審理後，就雙方之留言全文作通盤觀察，最後改認定黃士修並無妨害名譽之故意，「縱令告訴人感到不快或影響其名譽，然被告目的既在喚起一般民眾注意禁止口罩出口命令之事，藉此增加公共議題之瞭解程度，並出於自我防衛及為己辯護之動機，提出前開評論意見，非以損害告訴人名譽為唯一目的。」因此逆轉改判無罪，全案就此確定。