連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

▲基隆林姓男子3次不戴口罩還拒繳9000元罰款，遭執行署宜蘭分署核發財產扣押命令。（圖／執行署宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

基隆林姓男子在三級疫情嚴峻5月間，3次外出不戴口罩被警舉發，第3次還索性拒簽舉發通知書，更不繳9000元罰款，執行署宜蘭分署收案後立即查調林男名下財產資料，迅速核發扣押命令，林男嚇到了，收扣押命令後馬上至宜蘭分署基隆辦公室繳清罰鍰。

執行署宜蘭分署表示，家住基隆的林男，於今（2021）年5月26日被基隆市警察局第三分局員警查獲外出未配戴口罩，林男看到警察來了，企圖以手擋住臉部，仍難逃員警法眼，吃下第1張舉發通知單。

沒想到林男仍不改本性，再分別於同月27日及30日，遭員警查獲外出未戴口罩，又吃下2張舉發通知單，其中一次還索性拒簽舉發通知書，當時正值疫情最為嚴峻的三級疫情警戒期間，林男多次外出不戴口罩，這種不顧自身健康亦罔顧全民健康的行為，經基隆市衛生局依傳染病防治法裁罰合計9,000元。

但林男仍未於繳費期限內繳納，遭移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，宜蘭分署收案後立刻查調及掌握林姓義務人名下所有財產資料，迅速核發扣押命令執行存款及保險，林姓義務人於收到宜蘭分署扣押命令後才驚覺大勢不妙，馬上於8月18日至宜蘭分署基隆辦公室繳清罰鍰，宜蘭分署期待林男能記取這次教訓，不要再輕忽防疫規定。

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