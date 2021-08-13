技師監造工程借牌得標　追加預算700萬！下游包商看不下去檢舉了

▲台北站前地下街在2016年新設污水系統工程中，爆發監造技師球員兼裁判弊端。（圖／翻攝站前地下街商場臉書）

記者劉昌松／台北報導

工程技師高正人擔任台北站前地下街污水系統案監造時，涉嫌借牌以低價取得標案，再把工程交由高自己的公司實際施作，又浮報預拌混凝土等物料用量，球員兼裁判的行為讓下游廠商都看不過去，主動檢舉，台北地檢署依《政府採購法》等罪起訴高男夫妻以及宏華公司，並請求法院從重量刑並沒收不法獲利700萬元。

高正人早在2012年間，就曾因為在1件廢水排放許可案中，在相關數據資料的簽證被發現多項錯誤，遭察覺後坦承錯誤，並有檢討反省之意，遭懲戒停止業務2個月。

後來高因相關專長證照，獲台北市市場處選任為2016年「台北市站前地下街污水系統新設系統」案的監造，卻勾結吳姓父子先以較低價的708萬元取得標案後，但實際工程都交由高正人妻子擔任負責人的宏華生活科技公司處理，並將工程預算追加到760萬元，除60萬由吳姓父子取得外，其餘都流向宏華公司。

北檢查出，高正人一方面是工程案的監造，一方面又透過妻子實際掌握施工，因此大膽將實際使用的預拌混凝土數量，從原本的91.5立方公尺，浮報到接近原先預計的300立方公尺，下游承包商發現物料數字不對勁，擔心遭調查舞弊，趕緊檢舉這起球員兼裁判案件。

但是高正人到案仍矢口否認犯行，辯稱只是妻子的公司有和同業協議合作，絕無違法，檢察官認為高犯後態度不佳，依《政府採購法》借牌投標、監造圖利，以及業務登載不實、詐欺等多罪起訴高和妻子、宏華公司，並請求法院從重量刑、沒收不法所得，至於借牌的吳姓父子坦承犯行獲得緩起訴。

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