柯P指「給的醫療資源不足」　陳時中疑惑：我不知道他指什麼？

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府昨po出19分03秒影片，紀錄3個月來瘟疫下的北市以及市府如何透過決策防堵病毒擴散。而北市長柯文哲有提到「指揮中心給的醫療資源不足」。對此，指揮官陳時中今也回應，「指怎樣不足？醫院相關費用都是由中央來支付，我不知道他指什麼？」

柯文哲18日也在臉書分享該則名為《嘿！你好嗎》的台北市防疫紀錄片，並表示，這3個月對台北市來說，好像打了一次世界大戰，這或許是近20年來，雙北地區所遭遇到最震撼的危機。

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柯文哲指出，三個月前，病毒蔓延的速度，不容許我們停下來喘一口氣；曾經連續十幾天，台北每天確診者破百，消防車在大街小巷穿梭，醫院一床難求。民眾每天躲在家裡，連親友也不敢相見，大家都自我隔離。

「三個月來，我們在疫情熱區設立快篩站、機動篩檢隊，加速找出傳染源，確實匡列，隔離確診者與接觸者。調度醫院加開防疫專責病床，成立專責防疫旅館，並以最快的速度為市民接種疫苗。」

另外，柯文哲也提到指揮中心給的醫療資源不足，陳時中今疑惑回應「給的資療資源？他指怎樣不足？」接著表示「醫院看病相關費用都由中央來支付，我不知道他指什麼？」

陳時中說，以前有防疫旅館，北市比較緊急提供，「我想大家都是每一個地方，都想說資源分配更充分一點，能讓他對市民服務能更好，這也無可厚非啦！不過北市醫療資源，是相對最充足的啦！」