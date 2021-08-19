陳時中、王必勝現身台電！　北市事先不知情：正在消毒「可看東西有限」

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中、王必勝前往台電總處視察疫情。（圖／民眾提供）

記者袁茵／台北報導

位於台北市中正區的台電總管理處大樓1個月內爆發3起確診事件，此外還有1例為確診孕婦（案16001）的小孩確診，列入20日才公布；面對衛福部長陳時中、醫福會執行長王必勝19日帶隊到台電大樓，台北市政府發言人陳智菡表示，不清楚陳時中、王必勝上午有到現場，但現在台電的辦公室正在消毒靜置，能看得東西有限，若需要更多資訊，北市府樂意提供。

台電一個月爆出3例確診，北市衛生局已定調為群聚感染，要求熱區業務處所在樓層昨起清空3天，並匡列67人居家隔離至8月30日。《東森新媒體ETtoday》19日上午獨家報導，陳時中19日當天帶著王必勝到台電大樓視察，兩人皆戴著護目面罩，一旁則有台電員工在說明情況。

而陳時中19日下午也於記者會中表示，台電是非常重要的維生產業，關係到電力供應，所以去了解一下幾個辦公室的情形；有特別去看一下採檢動線，要求三總於晚上11點前採檢完成，20日早上把結果做出結果，才能對整體情勢做掌控，會把分流上班人數拉得更少，辦公室區隔更開，希望趕快把疫情控制住。

針對陳時中、王必勝19日上午到台電，台北市政府發言人陳智菡回應，北市衛生局近期已到該職場做2次大規模疫調、篩檢，也將相關接觸者隔離，並持續觀察接觸者狀況，不太清楚陳時中與王必勝上午有到現場；不過目前由於該辦公室正在消毒靜置中，現場可以看的東西較為有限，若有需要北市提供更多資訊參考，北市府都樂意提供。