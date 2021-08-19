卡比獸級蘑菇現身！　連月陰雨台南水道博物館成為「蕈菇樂園」

▲台南水道博物館，最近因梅雨滋潤，喜愛潮濕環境的各類蕈菇紛紛出現，從片狀、傘狀到球狀，各式各樣的菇類江園區綴點得多采多姿，令人驚豔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

之前因應疫情休園的台南水道博物館，園內生態得以休養生息，最近梅雨滋潤，喜愛潮濕環境的各類蕈菇紛紛出現，從片狀、傘狀到球狀，各式各樣菇類將園區綴點得多采多姿，還有工作人員發現超巨大的「金福菇」也在此現身，壯碩無比身形與其他小巧的蕈類相比，簡直可說是神奇寶具「卡比獸」等級，令人驚豔。

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文化局表示，水道博物館向來以國定古蹟建築廣為人知，但其自然生態之豐富，往往一分享就造成話題，因此水道博物館不僅是個充滿文史底蘊的博物館，更兼具了得天獨厚的自然與科學教育資源，從動物、植物到真菌界生物，在此地都有豐富多樣的表現。

館方人員表示，蕈類是一般人比較不容易觀察到的生物，並不屬於動、植物，近日陰雨不斷園區因而意外收穫各種蕈類，是相當難得的機會，在樹身、草叢都可見到各類蕈菇的蹤跡，初步估計大概品種大約有10幾種，最近還在密林區發現一大叢「金福菇」，全株高度超過30公分，最大的一朵蕈蓋超過25公分，比手掌還大，就像一個小盤子。

因為蕈菇類成為子實體的時間十分短暫，為了不錯過任何精彩的瞬間，博物館人員也自發性組成「搜查小組」，抓緊空檔，只要有時間就會在園區內四處搜尋，並在臉書粉絲專頁上專門設置了一本相簿，用來分享在園區內發現的各種蕈類，讓大家也藉機認識一下，有別於動、植物界的另一種生物世界，而這些奇特的照片也成功引起討論。

最近館方也發現不少識途老馬前來搜尋，但因為野生菇蕈還是有一定風險，除了隨時隨時派員巡查外，也提醒民眾可以欣賞外，盡量不要摘食碰觸，可能有毒性，要小心。

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