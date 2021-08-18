恐怖追砍畫面曝！「裝熟男」惱羞抽刀瞄他狂揮　自助餐老闆負傷逃

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市大里區今中午11時許傳出砍人血案，62歲的李男式自助餐店的常客，常與56歲謝姓老闆裝熟，令謝感到不舒服，因此嚴詞拒絕，不料此舉卻引起李男不滿，今上午2人相見後，李隨即抽出水果刀追砍，整段恐怖畫面全被監視器拍下。

▲李男一停好機車就立刻抽刀朝著謝姓老闆揮砍。（圖／民眾提供）

監視器畫面中，身穿白衣黑褲的李男騎著機車到自助餐店門口，隨後連安全帽都沒脫就立刻抽出水果刀，見到謝姓老闆不由分說就是一陣猛砍；謝男見到李男手中有刀，嚇得急忙跑進店內躲避，這一突如其來的騷動也嚇壞用餐顧客，眾人紛紛快跑出店外閃躲。而持刀的李男殺紅了眼，瞄準謝男狂砍，2人從後門跑出店外，一路追到一旁巷弄中，一度引起路人圍觀。

▲謝姓老闆驚慌逃出店外，李男則持刀緊追在後。（圖／民眾提供）

警方調查，李男常到自助餐包便當，每次去店裡都會主動對謝男勾肩搭背，狀似感情很好，但謝男不領情，覺得只是做生意而已，多次嚴詞拒絕，李男面子掛不住，上午騎機車前往自助餐，水果刀就放在腳踏墊上，一見謝男就是一陣猛砍，謝男逃出店外，李男在後狂追，追了20多公尺後，砍了謝10多刀後逃逸。所幸謝男經送醫包紮後並無生命危險，惟其肩膀兩側、左右前臂及後背等十多處有嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更是長達十多公分，深度幾可見骨。目前警方已掌握李男行蹤，全案依殺人未遂偵辦。

▼現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）