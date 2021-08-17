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虎尾科大「科技教育英文師培基地」揭牌　與Micro:bit簽MOU

▲虎尾科大於今日上午於校內中部創新自造教育基地，為「科技教育英文師培基地」揭牌，全力推動中台灣地區發展嶄新的科技英文雙語教學模式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾科大於今日上午於校內中部創新自造教育基地，為「科技教育英文師培基地」揭牌，全力推動中台灣地區發展嶄新的科技英文雙語教學模式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾科大近年積極加強學生資訊素養，培育跨領域專長，今(17)日偕同英國BBC micro:bit教育基金會為「科技教育英文師培基地」揭牌，推動中台灣地區發展嶄新的科技英文雙語教學模式，讓原具有英語能力優異的學生，利用本身的語言優勢，並同步結合程式語言的編寫與科技創新應用。

「科技教育英文師培基地」將展現校方發展全新雙語教學模式，積極培育英語+程式語言人才的熱忱與能量。中部創新自造教育基地主任許永和表示，過去偏鄉程式教育大都以Scratch中文積木程式設計為主，但是當學生逐漸跨入以英文為主的進階程式設計時，大都因為偏鄉的英語程度有極大的落差，致使程式教育窒礙難行。

許永和主任指出，科技教育英文師培基地的成立，針對英語與程式語言科技教育課程雙管齊下，讓原本具有英語能力優異的應用外語系及文理學院學生，利用本身的語言優勢，並同步結合程式語言的編寫與科技創新應用，開創學生延伸出更多未來跨領域發展的可能性。

代表英國BBC micro:bit教育基金會參與簽署合作意向書與揭牌儀式的OURSTEAM奧斯丁教育團隊經理林宏哲說明，BBC micro:bit微型電腦從2017年導入台灣，目前已廣泛使用於國中、小的科技教育課程，除了學校端導入設備之外，教學現場第一線師資的培養也扮演著關鍵的角色。

林宏哲表示，虎尾科大中部創新自造教育基地著重在實務能力與跨領域技術的整合，辦理自造教育課程以及資訊教育課程，透過創新、創意與創作的交流提升，讓各級學生培養具備創新研發實力與解決問題能力，作為技職教育扎根之務實能力的學習。今年已辦理自造教育課程及資訊教育71場課程、服務129校及1674人次讓自造教育學習在偏鄉及國中小學紮根。

虎尾科大說明，新校長張信良上任後，全力打造「創新產學校園」，以推動校園數位轉型思維，增進教職員生職涯適能發展。創新課程學習制度的建立，提升學校公共化服務效益。「科技教育英文師培基地」的成立，期望能提升在校學生STEAM結合SDGs能力，持續培育優異的科技英語雙語教育種子教師，更透過引導學生以SDGs聯合國永續發展目標設計課程綱要，以善盡大學社會責任。

▲虎尾科大於今日上午於校內中部創新自造教育基地，為「科技教育英文師培基地」揭牌，全力推動中台灣地區發展嶄新的科技英文雙語教學模式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張信良校長(右)代表虎尾科大與Micro:bit教育基金會簽署MOU。 （圖／虎尾科技大學提供）

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