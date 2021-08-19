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16歲堂妹打工「8000元付生活+學費」　她哭：沒錢別生孩，來受苦的

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲堂妹未成年，身上卻扛著成年人的壓力重擔！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

生小孩，卻無法給他健全的發育環境，不如別生！一名女網友心疼透露，16歲的堂妹已在打工，暑假最多能賺到2萬，但開學後就驟減成8000元左右，會如此拼命賺錢，就是因為她要付學費、生活費等。至於堂妹的媽媽還欠房租與貸款，早已自顧不暇，讓原PO氣憤大罵「沒錢真的不要生孩！」

一名女網友在《Dcard》表示，最近與堂妹聊天，發現年僅16歲的她已開始打工，一個月能賺2萬多元，此外，堂妹上高一有短暫休學，之後才重讀。原PO好奇反問，若之後開學是要繼續打工，還是能專心讀書就好？

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不料，堂妹淡淡回應，「我要繼續上班，因為媽媽說我的生活費和學費，還有校車費要自己付，還有我自己的娛樂費，媽媽她不會給我。」也就是說，若堂妹沒去打工，就沒有錢生活。

聞言，原PO直言相當震撼，「一個高中生承擔自己的學費生活費，一個還是未成年的孩子。」由於開學後打工時數會減少，堂妹透露，最多能賺7000至8000元，扣掉一些費用後，差不多剩5000元過生活，從中也必須存一些錢要付學費。

原PO備感心疼，等恢復上課後，堂妹5至6點就要起床赴學校，下課再去打工，回家已經12點多了 ，正在發育期間卻睡眠不足，且未來還有學業壓力等，「這根本抵的上一個成年人了吧！」

越聽越氣憤的原PO，忍不住追問媽媽為何不給錢一事，堂妹也一臉無奈解釋，「因為之前國中的費用還有貸款沒繳完，房租也沒付完，所以媽媽叫我負擔費用。」

對此，原PO真心勸世，「真心覺得沒錢真的不要生小孩，小孩來到這世上根本是來受苦的，投胎真的要投對，看著一個未成年的孩子，承受這一個成年人承受的壓力，感到有夠心疼。」

▲▼ 16歲堂妹自己賺學費、生活費（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO哭勸，沒錢真的別生孩子！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下網友也心酸回應，「建議她讀夜校，白天賺錢，應該可以賺比較多」、「沒有辦法辦低收之類的嗎？學費會減免還有其他補助，如果沒辦法申請，高中也可以辦學貸，這樣她應該比較不辛苦」、「那他爸為什麼不幫她付呢」、「很可憐，小心女孩子缺錢很容易走歪路」、「看完這篇文章，我真的很感激我爸媽可以供養我讀書到大學畢業甚至碩班，不用背學貸的那種，我一定會好好孝順他們的」。

另有苦主分享坎坷童年，「我也是這樣過來的，但我知道媽媽很辛苦，因為爸爸要扛阿公的債務，變成所有家用房租都是媽媽一個人扛，所以我從14歲就開始打工 （當時時薪才80塊），我那時候打工一個月只排休兩天，從那時開始就沒跟媽媽拿過錢了，生活費娛樂費交通費，加上高中大學學費課本全都自己出，真的付不出來的那個學期就先辦學貸，出社會之後真的是拼命賺錢，我現在已經快三十了也有小孩了，絕對是不會讓她過跟我一樣的生活」。

▼有苦主憤世回應，寧願胎死腹中！（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 16歲堂妹自己賺學費、生活費（圖／記者劉維榛攝）

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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