　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨批蔡政府「完全執政，完全掩蓋」　半年8件黑箱紀錄一次看

▲民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨19日細數蔡政府半年來8大不敢公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

2013年洪仲丘事件國防部被批「國防布」、2014年大學生為馬政府「黑箱」服貿協議上街，引爆太陽花學運，總統蔡英文當表達支持公開透明的立場，並納入競選總統的口號。不過，民眾黨19日細數蔡政府8件「不敢公布的真相」，並批他們完全執政，完全掩蓋，頂著「民主進步」之名，實際上卻是徹頭徹尾的黑箱思維。

「完全執政，完全掩蓋，蔡政府不敢公布的真相！」民眾黨19日晚間透過臉書表示，蔡政府完全執政後，將817萬民眾的期待和昔日「謙卑謙卑再謙卑」的承諾拋在一旁，行政體系黨意大於民意，台灣的民主彷彿一夕倒退回到威權時期。

民眾黨指出，這半年來，從交通、媒體、防疫到紓困，蔡政府爭議事件不斷，對於52頻道進駐媒體和國產疫苗全力護航、疫苗採購和施打順序也說不清楚，更別提台電1周2次跳電的離譜事故，檢討報告押了2個月依舊不公布；太魯閣號事故、3+11帶走許多民眾性命，但相關紀錄不是趁亂公布就是推說「太忙沒做」。

民眾黨也批評，每當爆出爭議時，蔡政府只會跳針式地喊著「會負責」，卻不願將真相公諸於世，國家政策走向全憑民進黨官員和立委們密室協商決定，頂著「民主進步」之名，實際上卻是徹頭徹尾的黑箱思維。

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨19日細數蔡政府8大不改公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
「瑜伽界張柏芝」解放美胸照曝　她展「驚人體位」嚇跑追求者
快訊／威力彩頭獎未送出！邁入41連槓「下期上看27億」
工讀生每天下班「裝滿2L水回家」！鄉民笑曝真相：我也幹過
五倍券內幕曝光　黃暐瀚：蔡英文忍他7天
再破中職紀錄！中信兄弟羅傑斯6局狂飆13K
快訊／《古惑仔》山雞岳父病逝！享壽82歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT新任處長孫曉雅拜會立法院　游錫堃盼強化台美互助合作

江啟臣轟丁怡銘害慘餐飲業　「12／18用公投找回正義」

Delta襲越南！我胡志明駐處增4人染疫　領務服務改每周一三五開放

「江啟臣是海龍蛙兵義工？」　何孟樺：對台灣國防沒信心？

民眾黨批蔡政府「完全執政，完全掩蓋」　半年8件黑箱紀錄一次看

黃暐瀚揭五倍券內幕：蔡英文忍7天讓蘇貞昌明白1件事

陳水扁又住院嚇壞支持者　晚間親曝最新病況

駐那霸辦事處1人確診　外交部：因應緊急事態宣言加強分流

2週後開學！北市：若國小爆確診　12歲↓學生居隔「須多1人陪同」

9月恢復後備教召　國防部：共21個梯次、1060人

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

AIT新任處長孫曉雅拜會立法院　游錫堃盼強化台美互助合作

江啟臣轟丁怡銘害慘餐飲業　「12／18用公投找回正義」

Delta襲越南！我胡志明駐處增4人染疫　領務服務改每周一三五開放

「江啟臣是海龍蛙兵義工？」　何孟樺：對台灣國防沒信心？

民眾黨批蔡政府「完全執政，完全掩蓋」　半年8件黑箱紀錄一次看

黃暐瀚揭五倍券內幕：蔡英文忍7天讓蘇貞昌明白1件事

陳水扁又住院嚇壞支持者　晚間親曝最新病況

駐那霸辦事處1人確診　外交部：因應緊急事態宣言加強分流

2週後開學！北市：若國小爆確診　12歲↓學生居隔「須多1人陪同」

9月恢復後備教召　國防部：共21個梯次、1060人

威力彩頭獎上看27億！命理師揭兩大財帛宮　平時要動一動

AIT新任處長孫曉雅拜會立法院　游錫堃盼強化台美互助合作

游霆崴富邦勝投王成兄弟殺手 　洪總稱讚完美投球

跟「3星座」談戀愛真的太累人！獅子霸道控制狂、天秤什麼都隨便

江啟臣轟丁怡銘害慘餐飲業　「12／18用公投找回正義」

不知不覺變醜了！睡前6個錯誤動作，讓你毀了好肌膚

男星突被警方逮捕！　演藝活動全停工遭換角…再爆早已婚生娃

BMW陸地航母軍團「R18巡航紅牌重機」新車型誕生

「瑜伽界張柏芝」解放美胸照曝光　她展「驚人體位」嚇跑追求者

快訊／威力彩頭獎未送出！下期上看27億　邁入41連槓

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令部會加碼　農遊、動滋、藝fun、客家券重出江湖

快訊／新北1確診住新莊　侯友宜火速匡列26人

丁怡銘不起訴　地檢：皇家傳承牛肉使用萊劑飼料

快訊／新北花蓮團染疫釀「北投職場群聚」　453人PCR結果出爐

連勝文5歲見證「美國拋棄越南」　網抓包酸神童

陳柏惟：若1949年沒國民黨　台灣早就獨立或成美第二大州

快訊／北市曝3確診足跡！曾到福鼎湯包店、社子國小、南港公園

快訊／新北公布最新足跡　萊爾富、五金行、金山＆三峽市場

陳水扁又住院了！　病床照曝光變「電線象人」

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

台電孕婦小孩確診　匡列居隔對象曝光

揭五倍券內幕　名嘴：蔡英文忍他7天

陳水扁又住院嚇壞支持者　晚間親曝最新病況

新北公布最新足跡　這4天搭306公車、三重大同市場

更多熱門

相關新聞

混打來了！　醫曝「混打」保護力最佳搭配

混打來了！　醫曝「混打」保護力最佳搭配

哥有沒有說，混打就要來了，不必急著打第二劑AZ？智慧就是，同樣的錯不要犯第二次！打第一劑AZ叫無奈，結果你又打了第二劑，那就是無X了。

黃偉哲宣布第2階段教育人員接種

黃偉哲宣布第2階段教育人員接種

振興紓困溝通混亂　政府政策失調

振興紓困溝通混亂　政府政策失調

屏東出現本土日本腦炎確診案　養豬場加強防範

屏東出現本土日本腦炎確診案　養豬場加強防範

18-34歲等嘸疫苗　侯友宜：他們等太久了

18-34歲等嘸疫苗　侯友宜：他們等太久了

關鍵字：

民眾黨蔡政府黑箱陳時中疫苗3+11高端

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

即／威力彩22億獎號出爐　頭獎本屆第三高

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩　每人可分176萬

容易被忽略的5個iPhone手機功能

身分證有「這尾數」快衝22億威力彩！　命理專家曝這號財運無限大

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面