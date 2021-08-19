民眾黨批蔡政府「完全執政，完全掩蓋」　半年8件黑箱紀錄一次看

▲民眾黨19日細數蔡政府半年來8大不敢公布的真相。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

2013年洪仲丘事件國防部被批「國防布」、2014年大學生為馬政府「黑箱」服貿協議上街，引爆太陽花學運，總統蔡英文當表達支持公開透明的立場，並納入競選總統的口號。不過，民眾黨19日細數蔡政府8件「不敢公布的真相」，並批他們完全執政，完全掩蓋，頂著「民主進步」之名，實際上卻是徹頭徹尾的黑箱思維。

「完全執政，完全掩蓋，蔡政府不敢公布的真相！」民眾黨19日晚間透過臉書表示，蔡政府完全執政後，將817萬民眾的期待和昔日「謙卑謙卑再謙卑」的承諾拋在一旁，行政體系黨意大於民意，台灣的民主彷彿一夕倒退回到威權時期。

民眾黨指出，這半年來，從交通、媒體、防疫到紓困，蔡政府爭議事件不斷，對於52頻道進駐媒體和國產疫苗全力護航、疫苗採購和施打順序也說不清楚，更別提台電1周2次跳電的離譜事故，檢討報告押了2個月依舊不公布；太魯閣號事故、3+11帶走許多民眾性命，但相關紀錄不是趁亂公布就是推說「太忙沒做」。

民眾黨也批評，每當爆出爭議時，蔡政府只會跳針式地喊著「會負責」，卻不願將真相公諸於世，國家政策走向全憑民進黨官員和立委們密室協商決定，頂著「民主進步」之名，實際上卻是徹頭徹尾的黑箱思維。