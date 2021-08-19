ACIP與高端緊密連結全曝光　黃子哲：林奏延宛如拿錢辦事的門神

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

實習記者張鈞量／台北報導

國產高端疫苗即將開放施打，過程卻引發朝野爭議，甚至爆發出負責國產疫苗審查的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員有球員兼裁判的嫌疑。國民黨文傳會副主委黃子哲19日在臉書揭露前衛福部長林奏延接了兩個疫苗研究計畫，又鼓吹政府拿出50億預先採購本土疫苗，且一路公開力挺高端，直批「宛如拿錢辦事的門神」。

黃子哲表示，依傳染病防治法第27條的規定，ACIP成員應揭露接受非政府補助之研究計畫及金額、所屬團體接受非政府補助之疫苗相關研究計畫及金額、所擔任與疫苗相關之事業機構或財團法人董監事或顧問職務。結果衛福部或疾管署對此不僅從未主動揭露，即便是外界詢問也東躲西閃。

黃子哲整理案件疑點，實際上有將近三分之一的委員與高端及聯亞有所連結，其中又以高端最為關係匪淺，同時總計有11個計畫補助單位，委託給17位ACIP委員共計28個計畫案，總金額達41,496,261元，其中高端就有7個案子，占全部的1/4。他認為高端似乎偏好找ACIP委員當計畫主持人，對握有國家疫苗採購及接種規畫之決策權的這群人，特別努力打點與經營。

黃子哲強調，新冠疫苗之研究計畫共有4件，由李文生、林奏延、邱政洵醫師3人承接，金額總計1千4百多萬。這些委員既然接受高端補助，而且高端自己也生產新冠疫苗，因此在ACIP會議上處理有關新冠疫苗議題時，都屬於利害關係人，理應迴避。但前述3位委員都參加在7月11日ACIP會議，聽起另一家新冠疫苗廠商賽諾菲的臨床試驗進度報告。而這似也形同廠商機密被迫洩露，甚至違反同行競業的商業規則。

黃子哲更質疑，林奏延一個人就接了二個新冠疫苗之研究計畫，總計高達1250多萬，同時去年11月林奏延又鼓吹政府應優先拿出50億元以上，對本土疫苗廠開發的疫苗預先採購。他認為，林奏延過去是衛福部長的身分，且一路公開力挺高端，宛如拿錢辦事的門神。

黃子哲認為，日前他揭露李文生與林奏延既是高端計畫主持人，又是ACIP委員，恐有利益衝突之嫌。當時陳時中部長舉例說，如果ACIP討論到國產疫苗議題，林奏延就一定得迴避。結果另一位擔任高端新冠疫苗第二期臨床實驗計畫主持人的邱政洵並未迴避，明顯有利益衝突，也打臉陳時中。

黃子哲強調，ACIP直至7月25日會議的第三個討論案，才研議ACIP委員利益衝突迴避原則，顯見該委員會從未有相關規範與作為。他也表示，我國的「國家運輸安全調查委員會組織法」規定，委員於任職期間應謹守利益迴避原則，即便是兼任委員也並準用「公職人員利益衝突迴避法」，似也可以參照，總比現在亂無章法來的強。